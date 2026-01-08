เคบียูฯโพลยก “ภูริพล-อาฒยา” ที่สุดนักกีฬาชาย-หญิงไทย ผลงานโดดเด่นปี 2025

KBU SPORT POLL เผยผลการสำรวจความคิดเห็น
เรื่อง “ที่สุดของวงการกีฬาไทยในปี 68” แฟนกีฬายก “บิว” ภูริพล บุญสอน นักกีฬาชายที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด ส่วนฝ่ายหญิง คือ “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล ด้าน คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิตระกูล ติดโผอันดับ 1 ผู้บริหารกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด
ด้วยในปี 2568 นักกีฬา สมาคมกีฬา และผู้บริหารในวงการกีฬาไทยได้ผนึกพลังร่วมสร้างผลงานและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยในหลากหลายมิติ เพื่อสะท้อนมุมมอง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน KBU SPORT POLL โดย ศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (CIHCD KBU) ร่วมกับสถาบันการจัดการกีฬาเพื่อองค์กรกีฬา (WISDOM) และเพจ บี บางปะกง (Bebangpakong) จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง “ที่สุดของวงการกีฬาไทยในปี 68”
สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2569 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1, 461 คน โดยแบ่งเป็นเพศชาย 805 คนคิดเป็น ร้อยละ 55.10 เพศหญิง 542 คน คิดเป็น ร้อยละ37.09 LGBTQ+ 114 คนคิดเป็น ร้อยละ 7.80 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวมพบว่า
นักกีฬาชายที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 31.18 ภูริพล บุญสอน รองลงมา ร้อยละ 26.50 กุลวุฒิ วิทิตศาสตร์, ร้อยละ 17.08 บัลลังก์ ทับทิมแดง ร้อยละ 13.70 ธีรพงศ์ ศิลาชัย, ร้อยละ 8.00 วีรพล วิชุมา และอื่นๆร้อยละ 2.92
นักกีฬาหญิงที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด กลุ่มอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 33.08 อาฒยา ฐิติกุล รองลงมา ร้อยละ 22.00 จุฑาทิพย์ มณีพันธ์, ร้อยละ 18.10 รัชนก อินทนนท์, ร้อยละ 15.20 ศุภิสรา เพียวสามพราน, ร้อยละ 9.06 สายสุนีย์ จ๊ะนะ และอื่นๆร้อยละ 2.76
ผู้บริหารกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 91.20 คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิตระกูล, อันดับ 2 ร้อยละ 88.60 สมพร ใช้บางยาง, อันดับ 3 ร้อยละ 85.30 ผศ.พิมล ศรีวิกรม์, อันดับ 4 ร้อยละ 84.90 พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา, อันดับ 5 ร้อยละ 82.60 พลเอก เดชา เหมกระศรี, อันดับ 6 ร้อยละ 79.30 นางนวลพรรณ ล่ำซำ, อันดับ 7 ร้อยละ 78.10 พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา, อันดับ 8 ร้อยละ 75.80 นายพิชัย ชุณหวชิระ / นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล, อันดับ 9 ร้อยละ 70.50 นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศริริวัฒน์/ ดร.ก้องศักด ยอดมณี, อันดับ 10 ร้อยละ 68.70 นายปรัชญา กีรตินันท์ / นายมนตรี คงเรือง
สมาคมกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด อันดับ 1 ร้อยละ 88.60 สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ, อันดับ 2 ร้อยละ 86.30 สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย, อันดับ 3 ร้อยละ 84.00 สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแหงประเทศไทย, อันดับ 4 ร้อยละ 82.80 สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ, อันดับ 5 ร้อยละ 80.60 สมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย, อันดับ 6 ร้อยละ 78.20 สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทย, อันดับ 7 ร้อยละ 74.80 สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย, อันดับ 8 ร้อยละ 73.60 สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยฯ / สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย, อันดับ 9 ร้อยละ 72.70 สมาคมกีฬามวยไทยแห่งประเทศไทย / สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย อันดับ 10 ร้อยละ 68.00 สมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย