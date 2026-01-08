สร้างประวัติศาสตร์! “โปรปุณณัตถ์” ไทยคนแรกผงาดเบอร์ 1 โป๊กเกอร์โลก

วงการกีฬาไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ เมื่อ “ปุณณัตถ์ ปุณศรี” นักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยคนแรก ขึ้นครองอันดับ 1 ของโลกอย่างเป็นทางการจากการจัดอันดับประจำปี 2568 ของ Global Poker Index (GPI) สถาบันที่รวบรวมข้อมูลและสถิติผลการแข่งขันโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ของนักแข่งทั่วโลก
“โปรปุณณัตถ์” ได้คะแนนรวมเอาชนะนักกีฬาโป๊กเกอร์มือหนึ่งจากสหรัฐอเมริกาอย่าง “Jesse Lonis” ในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี 2025 ทำให้คว้าตำแหน่งนักโป๊กเกอร์มือหนึ่งของโลกมาครอง สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ
นอกจากนั้น “โปรปุณณัตถ์” ยังกลายเป็นนักกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยและชาวเอเชียคนแรกในประวัติศาสตร์ ที่สามารถครองอันดับ 1 ของโลก พร้อมกัน 4 ประเภทการเก็บคะแนนหลักของ Global Poker Index (GPI) อันได้แก่ รางวัล GPI Ranking Awards, รางวัล GPI Player of the Year, รางวัล GPI Asia Ranking Awards และรางวัล GPI Asia Player of the Year นับเป็นก้าวสำคัญของวงการกีฬาโป๊กเกอร์ไทยบนเวทีระดับโลก
ตลอดฤดูกาลแข่งขันปี 2025 “โปรปุณณัตถ์” ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทัวร์นาเมนต์ระดับสูงสุดของโลก อาทิ Triton Poker Super High Roller Series, European Poker Tour (EPT), Asian Poker Tour (APT) และ World Series of Poker (WSOP) โดยมีเงินรางวัลรวมตลอดปีสูงถึง 10,951,494 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 342.9 ล้านบาท) จากการแข่งขันใน 14 ประเทศทั่วโลก เข้าสู่รอบทำเงิน (In The Money – ITM) มากกว่า 61 ครั้ง และคว้าแชมป์รวม 7 รายการ ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบการแข่งขัน สะท้อนถึงศักยภาพและความครบเครื่องในฐานะนักกีฬาโป๊กเกอร์ระดับโลก
ในตาราง GPI Ranking “โปรปุณณัตถ์” เริ่มต้นฤดูกาลในอันดับ 5 ของโลก ก่อนขยับอันดับอย่างต่อเนื่อง และสามารถก้าวขึ้นครองอันดับ 1 ของโลก ได้สำเร็จเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2025 ขณะที่ตาราง GPI Player of the Year (POY) เจ้าตัวสามารถแซงขึ้นเป็นอันดับ 1 ของโลกได้ในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาล หลังการขับเคี่ยวอย่างเข้มข้นกับผู้เล่นระดับท็อปของโลก
“โปรปุณณัตถ์ ปุณศรี” กล่าวว่า “ผมขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่คอยส่งกำลังใจให้ผมมาโดยตลอด หลายครั้งที่ผมต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจ แต่ผมสามารถพลิกกลับมาได้ ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะแรงเชียร์และพลังใจจากแฟนกีฬาโป๊กเกอร์ชาวไทยทุกคน ขอบคุณเทหน้าตักด้วยที่ส่งทุกแรงผลักดันมาให้ผมและนักกีฬาโป๊กเกอร์ไทย รวมถึงรายงานข่าวความคืบหน้าของภารกิจตลอดปีนี้ของผมอย่างใกล้ชิด ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นแรงสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการเดินทางสู่เป้าหมายในปีที่ผ่านมา”
ด้านนางสาวอรนิตย์ เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ บริษัท เทหน้าตัก จำกัด ผู้สนับสนุนและผลักดันให้ “โปรปุณณัตถ์” ได้ก้าวขึ้นสู่ระดับโลก กล่าวว่า “นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของวงการโป๊กเกอร์ไทยที่คนไทยได้พิสูจน์แล้วกับการขึ้นสู่ในระดับโลก ความสำเร็จของโปรปุณณัตถ์ถือเป็นความภาคภูมิใจของวงการกีฬาโป๊กเกอร์ไทย และเป็นหลักฐานชัดเจนว่านักกีฬาไทยสามารถก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดของโลกได้ด้วยความพยายาม วินัย และความสม่ำเสมอ เทหน้าตักพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับกีฬาโป๊กเกอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ยังยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและผลักดันการพัฒนาวงการกีฬาโป๊กเกอร์ ทั้งในด้านการแข่งขัน มาตรฐานนักกีฬา และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีบนเวทีระดับนานาชาติ”
