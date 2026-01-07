xs
สนามอยุธยามีราคาวันหยุดสำหรับคนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สนามอยุธยากอล์ฟคลับ มีราคาวันหยุดสำหรับคนไทย ออกรอบเดือนมกราคม 2569 หลัง 11.32 น. ราคา 1,800 บาท (รวมกรีนฟี แคดดี้ และรถกอล์ฟ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร (035) 703-664, 086-128-8022 ไลน์ไอดี: @ayutthayagolf หรือเว็บไซต์ www.aygolfclub.com/2011

