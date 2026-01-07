“เดชอิศม์” แจงดราม่าลู่วิ่งหักศอก สร้างเป็นของแถม เน้นใช้เดิน-จัดวิ่งไม่ได้

จากกรณีสนามกีฬาลู่วิ่งหักศอก ของสนามกีฬาเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ที่เป็นกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีการวิพากย์วิจารณ์และตั้งข้อสงสัยกันเป็นจำนวนมากว่า ว่าผิดไปจากแบบที่ควรเป็นหรือไม่ รวมถึงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้หรือเปล่า เพราะตามมาตรฐาน ลู่วิ่งทางโค้งควรจะเป็นแบบโค้งตาม ไม่ใช่เป็นเหลี่ยมที่หักศอกแบบนี้
ล่าสุดเมื่อ 6 ม.ค.ที่ผ่านมา นายเดชอิศม์ ขาวทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย อดีตนายกเทศบาลเมืองปาดัง ในฐานะผู้นำงบประมาณ มาสนับสนุนการสร้างสนามกีฬา โพสต์คลิปผ่านเพจ “นายเดชอิศม์ ขาวทอง นายกชาย” ชี้แจงเรื่องดังกล่าว
นายเดชอิศม์ กล่าวว่า “เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ผมได้มาเปิดงานการแข่งกีฬาฟุตบอลของเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ทางเทศบาลไม่มีสนามเป็นของเทศบาล โดยใช้พื้นที่เอกชนแข่งกีฬา ซึ่งไม่สามารถปรับปรุงให้มาตรฐานได้ เพราะไม่รู้ว่าเจ้าของจะเอาคืนเมื่อไหร่ โดย นายอรรถพล พร้อมมูล นายกเทศมนตรีในขณะนั้น หารือกับตนว่าเทศบาลมีพื้นที่แล้ว อยากได้งบประมาณมาสร้างสนามกีฬามาตรฐาน ประกอบกับ นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายก อบจ.สงขลาในขณะนั้น มีนโยบายสร้าง 1 อำเภอ 1 สนามกีฬามาตรฐาน แต่ทาง อ.สะเดา อบจ.ได้จัดสรรมาแล้วที่เทศบาลเมืองสะเดา
หากจะมาสร้างสนามกีฬาที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ก็ จะเป็นแห่งที่ 2 และในช่วงนั้นมีงบประมาณสร้างสนามกีฬาที่อำเภอรัตภูมิ แต่ส่งมอบที่ดินสร้างสนามที่ของรัฐภูมิไม่ทัน จึงได้ยกงบมาที่เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความจำเป็นมากกว่า เพราะเป็นพื้นที่ใกล้ชายแดนมาเลเซีย หากจัดสร้างสนามแข่งฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน ก็จะจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียได้ จึงจำเป็นต้องมีสนามกีฬาที่นี่
แต่เมื่อมาดูพื้นที่แล้ว พบว่าจะสร้างสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานด้วย และลู่วิ่งที่ได้มาตรฐานด้วยนั้น ที่ดินไม่พอ จึงหารือกันว่าให้เน้นไปที่ สนามฟุตบอลก่อน เพราะทำลู่วิ่งให้ได้มาตรฐานไม่ได้แน่ เพราะพื้นที่มีจำกัด เมื่อลู่วิ่งมีจำกัด เราจึงมีความเห็นว่า งั้นทำลู่ไว้เดินออกกำลังกาย ไม่ใช่ลู่เพื่อการแข่งขันกรีฑา จึงอยากให้เข้าใจว่า พื้นที่เรามีจำกัด จึงสร้างไปตามพื้นที่
ขณะนี้ยังไม่มีการส่งมอบ และเมื่อ อบจ.ส่งมอบให้เทศบาลแล้ว ทางเทศบาลก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้โค้งได้ อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถจัดการแข่งขันกรีฑาที่เป็นสากลได้ เราเอามาประยุกต์เพื่อให้เดินได้สะดวก ดังนั้นที่ พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจ หาว่าออกแบบไม่ดูตาม้า ตาเรือ ใช้การไม่ได้ ขออนุญาตชี้แจงว่านี่คือของแถม แต่สนามฟุตบอลได้มาตรฐานสากลแข่งนานาชาติได้เลย ส่วนจะปรับให้โค้งให้มน สามารถปรับทีหลังได้ เพราะนี่คือลู่ออกกำลัง ไม่ได้ใช้ในการแข่งขัน”