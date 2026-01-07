ปล้ำจับล็อก ใน ONE น่าสนใจ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
แม้ใน ONE แฟนๆ มักจะโฟกัส และให้ความสนใจกับการต่อสู้ในกติกามวยไทย คิกบ็อกซิ่ง และ MMA ตามลำดับ แต่อีกหนึ่งกติกาที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ กำลังถูกโฟกัสมากขึ้นเรื่อยๆ และได้รับความสนใจจากแฟนกีฬาต่อสู้ทั่วโลก ได้แก่ "ปล้ำจับล็อก"
ปี 2568 นับเป็นอีกหนึ่งปีที่การแข่งขันในกติกาปล้ำจับล็อกของ ONE เต็มไปด้วยความสนุกตื่นเต้นเร้าใจ หลังเปิดพื้นที่ให้เหล่าสุดยอดนักรัดจากทั่วทุกมุมโลกได้ก้าวขึ้นมาแสดงศักยภาพบนเวทีการแข่งขันระดับโลก แม้กระแสจะเบาบางลงไปบ้าง เนื่องจาก ไมกี มูซูเมกี ออกจากองค์กรแห่งนี้ไป
ท่ามกลางเหล่านักรัดมือฉมังมากมาย มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สร้างผลงานโดดเด่นจนได้รับการยอมรับจากแฟนกีฬาการต่อสู้ทั่วโลก จน ONE ต้องมอบรางวัลเกียรติยศนักกีฬายอดเยี่ยม กติกาปล้ำจับล็อก ปี 2568 ให้ไปครอง ได้แก่ ดิโอโก เรอิส
สำหรับนักรัดดาวรุ่ง วัย 23 ปีจากบราซิลรายนี้ เป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต คนใหม่ท ที่เพิ่งคว้าแชมป์ได้ในปีที่ผ่านมา โดยเส้นทางชีวิตของเขาถือว่าน่าสนใจมิใช่น้อย ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนดูประวัติ
โดยนักรัดสายดำเจ้าของฉายา “Baby Shark” เริ่มฝึกบราซิลเลียนยูยิตสู (BJJ) ตั้งแต่อายุเพียง 10 ขวบ ก่อนพัฒนาฝีมือจนคว้าแชมป์มากมาย และก้าวขึ้นเป็นเจ้าของสายดำซึ่งเป็นสายเข็มขัดระดับสูงสุดในวงการ BJJ ในอีก 8 ปีต่อมา
หลังจากนั้นเขายังเดินหน้าสร้างผลงานบนเวทีปล้ำจับล็อกระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหนึ่งในความสำเร็จสูงสุดของเขาคือการคว้าแชมป์โลก ADCC รุ่น 66 กก. ถึง 2 ครั้งในปี 2565 และ 2567
ดิโอโก ตัดสินใจเซ็นสัญญากับ ONE เมื่อปี 2567 ก่อนเปิดตัวได้อย่างร้อนแรง ด้วยการงัดท่า Kimura (คิมูระ) ออกมาล็อกแขนของ โชยะ อิชิกุโร นักรัดชาวญี่ปุ่น จนต้องยอมแทปเอาต์ขอยอมแพ้อย่างไร้ทางเลือกในการแข่งขันกติกาปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวตในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา
หลังเปิดตัวด้วยฟอร์มสุดปังได้โอกาสขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต ที่ว่างมานานกว่า 1 ปี ในศึก ONE Fight Night 38 เมื่อ 6 ธ.ค.ที่ผ่านมา พบกับ ดาอิกิ โยเนคุระ จอมรัดสายดำจากญี่ปุ่น
ตลอดทั้งเกม ดิโอโก เป็นฝ่ายบุกใส่อย่างต่อเนื่อง แม้จะเจอการแก้เกมโต้กลับของ ดาอิกิ แต่นักสู้บราซิเลียนก็ยังสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาคุมเกมได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนจะคว้าชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมคว้าเข็มขัดแชมป์โลกอันทรงเกียรติมาครองอย่างยิ่งใหญ่
แน่นอนว่าก่อนหน้านี้ ไมกี มูซูเมกี ครองบัลลังก์ปล้ำจับล็อกของรุ่นนี้มาอย่างยาวนานชนิดที่เรียกได้ว่า "ไร้เทียมทาน" เพราะเขาสะคำว่าแพ้ไม่เป็นเลยตลอดที่เข้ามาโลดแล่นใน ONE
แต่เมื่อตัวของ ไมกี ตัดสินใจขยับขยายอนาคตของตัวเอง และอยากกลับไปหาความท้าทายที่บ้านเกิด สหรัฐอเมริกา กับรายการปล้ำจับล็อกของ UFC ที่เพิ่งทำขึ้นมาใหม่ แต่ประวัติศาสตร์ของเขาใน ONE ก็ยังคงอยู่
การมาของ ดิโอโก เรอิส จะช่วยยกระดับความเข้มข้นของปล้ำจับล็อก รุ่นฟลายเวต ให้กลับมาคึกคัก และได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเงียบหายไปนานกว่า 1 ปีเต็ม
แม้ฝีไม้ลายมือของเจ้าหนุ่มลายนี้อาจจะยังไม่สามารถไปเทียบกับ ไมกี ได้ เพราะด้วยประสบการณ์ที่ยังแตกต่างกันหลายขุม แต่การเข้ามาสู่ ONE ครั้งนี้ ก็ทำให้องค์กรมีนักกีฬาเก่งๆ ประดับรายการมากขึ้น และกติการปล้ำจับล็อก ที่ดูเหงาๆ มาตลอดในช่วงกว่า 1 ปี ก็น่าจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง