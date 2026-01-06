ไทยประกาศชื่อ 21 แข้งเข้าแคมป์ เตรียมทีมก่อนฟุตซอลเอเชีย 2026 ที่อินโดฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 21 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบสุดท้าย (AFC Futsal Asian Cup 2026) ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้การคุมทัพของ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่
รายการดังกล่าว ฟุตซอลชายทีมชาติไทย (อันดับ 11 ของโลก) อยู่ในกลุ่ม บี ร่วมกับ เวียดนาม (อันดับ 20 ของโลก), คูเวต (อันดับ 40 ของโลก) และ เลบานอน (อันดับ 54 ของโลก) ซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มจะคัดเอาแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มของทั้ง 4 กลุ่ม ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ต่อไป
สำหรับรายชื่อ 21 นักฟุตซอลชายทีมชาติไทย มีดังนี้
ผู้รักษาประตู
1. อรุษ เส็นบัตร (แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด)
2. นัทธพงศ์ หยีมะเหรบ (การท่าเรือ เอเอสเอ็ม)
3. ธีระวัตร แก้ววิลัย (ห้องเย็นท่าข้าม)
ผู้เล่นแนวรับ
4. ณรงค์ศักดิ์ วิงวอน (ห้องเย็นท่าข้าม)
5. อิทธิชา ประภาพันธ์ (การท่าเรือ เอเอสเอ็ม)
6. รณชัย จูงวงษ์สุข (บลูเวฟ ชลบุรี)
7. ธนโชติ เสาะแสวง (แบงค็อก บีทีเอส)
ผู้เล่นริมเส้น
8. สราวุท ผลาพฤกษ์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
9. อัมรินทร์ เอกาพันธ์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
10. อธิปพงศ์ มุ่นพลาย (ห้องเย็นท่าข้าม)
11. เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
12. เชาว์วาลา ศรีอาวุธ (ห้องเย็นท่าข้าม)
13. ธรรพ์ณธร เหล็มเนียม (ราชภัฏเพชรบุรี)
14. อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ (บลูเวฟ ชลบุรี)
15. กฤษณ์ อรัญสัญญาลักษณ์ (บลูเวฟ ชลบุรี)
16. ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์
17. ธีรภัทร เหมือนศรี (แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด)
ผู้เล่นหน้าเป้า
18. มูฮัมหมัด อุสมานมูซา (จิมบี คาร์ตาเญน่า / สเปน)
19. วรศักดิ์ ศรีหรั่งไพโรจน์ (ห้องเย็นท่าข้าม)
20. พิชยุตม์ กิตติภาณุวงศ์ (แบล็คเพิร์ล ยูไนเต็ด)
21. มินธาดา ภิรมย์อยู่ (ราชภัฏเพชรบุรี)
ทั้งนี้ นักฟุตซอลชายทีมชาติไทยที่มีรายชื่อดังกล่าว จะเข้ารายงานตัว ณ อาคาร FA Thailand ในวันที่ 7 มกราคม 2569 เวลา 16.00 น. เพื่อเก็บตัวฝึกซ้อม และจะมีการคัดเลือกผู้เล่นให้เหลือ 14 คนสุดท้าย ก่อนเตรียมออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียในวันที่ 24 มกราคม 2569 ต่อไป
สำหรับโปรแกรมของฟุตซอลชายทีมชาติไทย ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบแบ่งกลุ่ม มีดังนี้
วันที่ 27 มกราคม 2569 นัดแรก ไทย พบ เลบานอน เวลา 13.00 น. แข่งขันที่จาการ์ตา อินเตอร์เนชั่นแนล เวโลโดรม, นัดที่ 2 วันที่ 29 มกราคม 2569 คูเวต พบ ไทย เวลา 17.00 น. แข่งขันที่ จาการ์ตา อินเตอร์เนชั่นแนล เวโลโดรม และนัดที่ 3 วันที่ 31 มกราคม 2569 ไทย พบ เวียดนาม เวลา 15.00 น. แข่งขันที่อินโดนีเซีย อารีนา