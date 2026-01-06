xs
โอลิมปิคเตรียมจัดงานคืนที่ดาวพราวฟ้า ฉลองทัพไทยครองเจ้าซีเกมส์ 2025

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



โอลิมปิคไทยเตรียมจัดงานใหญ่ ขอบคุณ​ "ผู้ให้การสนับสนุน-นักกีฬา" ในชื่องาน​ "คืนที่ดาวพราวฟ้า" ฉลองเจ้าเหรียญทอง​ 233 เหรียญ​ วันศุกร์ที่ 23​ ม.ค​.นี้ เวลา 17.00 –20.30 น.​ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ​

เมื่อวันที่​ 6 มกราคม​ เวลา​ 11.30​ น.​ที่​ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล​ ศรีวิกรม์​ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกองเอก​ชัยภัก​ดิ์​ ศิริวัฒน์​ รองประธาน​ฯ​ และ นายธนา​ ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก ร่วมประชุม หารือการจัดงาน “คืนที่ดาวพราวฟ้า”​

สำหรับงานนี้ เป็นแนวทางความคิดสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF) โดย นายกองเอก​ชัยภักดิ์​ ศิริวัฒน์​ รองประธานสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมุ่งมั่นจัดงานเชิดชูเกียรติและร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จของทุกภาคส่วน​ ที่ร่วมกันสร้างชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยสามารถทำผลงานได้​ 233 เหรียญทอง, 154 เหรียญเงิน และ 113 เหรียญทองแดง​ รวมทั้งสิ้น 500 เหรียญซึ่งนับเป็นจำนวนเหรียญที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์

นายกองเอกชัยภัก​ดิ์​ ศิริวัฒน์​ กล่าวเสริมว่า​ ทุกชัยชนะเปล่งประกายเรืองรองดุจดั่งดวงดาวที่พราวฟ้าไทยเป็นดวงดาวของนักกีฬา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนส่องแสงแห่งความสุขในช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความยากลำบาก และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน และที่สำคัญยิ่งหนึ่งในดวงดาวที่จรัสฟ้า เป็นนักกีฬาที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี​ ทรงพระปรีชาสามารถคว้าเหรียญทอง​ นำทัพกีฬาไทยเปล่งประกายเป็นมิ่งขวัญสืบนานเท่านาน​ และเป็นคืนที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับของดวงดาวเต็มท้องฟ้ามารวมกันเปล่งประกายความงดงาม จึงได้มีการจัดงานเลี้ยงและมอบโล่เกียรติคุณ​แก่ผู้ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในครั้งนี้โดยใช้ชื่องานนี้ว่า​ "คืนที่ดาวพราวฟ้า" สำหรับวันจัดงานกำหนดขึ้นวันศุกร์ที่ 23​ ม.ค​. 2569​ เวลา​ 17.00 –20.30 น.​ ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ​

