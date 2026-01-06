โอลิมปิคเตรียมจัดงานคืนที่ดาวพราวฟ้า ฉลองทัพไทยครองเจ้าซีเกมส์ 2025

โอลิมปิคไทยเตรียมจัดงานใหญ่ ขอบคุณ "ผู้ให้การสนับสนุน-นักกีฬา" ในชื่องาน "คืนที่ดาวพราวฟ้า" ฉลองเจ้าเหรียญทอง 233 เหรียญ วันศุกร์ที่ 23 ม.ค.นี้ เวลา 17.00 –20.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
เมื่อวันที่ 6 มกราคม เวลา 11.30 น.ที่ ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานฯ และ นายธนา ไชยประสิทธิ์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก ร่วมประชุม หารือการจัดงาน “คืนที่ดาวพราวฟ้า”
สำหรับงานนี้ เป็นแนวทางความคิดสหพันธ์กีฬาซีเกมส์ (SEAGF) โดย นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ รองประธานสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมุ่งมั่นจัดงานเชิดชูเกียรติและร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันสร้างชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยสามารถทำผลงานได้ 233 เหรียญทอง, 154 เหรียญเงิน และ 113 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 500 เหรียญซึ่งนับเป็นจำนวนเหรียญที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์การแข่งขันกีฬาซีเกมส์
นายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ กล่าวเสริมว่า ทุกชัยชนะเปล่งประกายเรืองรองดุจดั่งดวงดาวที่พราวฟ้าไทยเป็นดวงดาวของนักกีฬา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกภาคส่วน ซึ่งล้วนส่องแสงแห่งความสุขในช่วงเวลาที่บ้านเมืองมีความยากลำบาก และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทุกคน และที่สำคัญยิ่งหนึ่งในดวงดาวที่จรัสฟ้า เป็นนักกีฬาที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ทรงพระปรีชาสามารถคว้าเหรียญทอง นำทัพกีฬาไทยเปล่งประกายเป็นมิ่งขวัญสืบนานเท่านาน และเป็นคืนที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับของดวงดาวเต็มท้องฟ้ามารวมกันเปล่งประกายความงดงาม จึงได้มีการจัดงานเลี้ยงและมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้ที่ร่วมสร้างความสำเร็จในครั้งนี้โดยใช้ชื่องานนี้ว่า "คืนที่ดาวพราวฟ้า" สำหรับวันจัดงานกำหนดขึ้นวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. 2569 เวลา 17.00 –20.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ