ฟุตซอลไทยตั้ง “โค้ชหมี” คุมทัพ ประเดิมงานแรกศึกชิงแชมป์เอเชีย ม.ค.นี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดตัว "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลชายทีมชาติไทย ชุดใหญ่ อย่างเป็นทางการ ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร FA Thailand เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2569
ภายในงานแถลงข่าวเปิดตัว นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด ได้เผยถึงที่มาและหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยในครั้งนี้ด้วยว่า นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของวงการฟุตซอลทีมชาติไทย เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการประกาศแต่งตั้งหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่เท่านั้น แต่คือการเริ่มต้นปฐมบทใหม่กับเป้าหมายที่เราจะพาทีมชาติไทยก้าวไปสู่มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นในเวทีนานาชาติ
"ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้ทบทวนและประเมินผลงานของทีมชาติไทยอย่างรอบคอบ และประเมินถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกฟุตซอลที่มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เราจึงต้องการผู้นำที่มีความรู้ความเข้าใจในเกมระดับสากล ทำงานอย่างมีระบบ และที่สำคัญคือมีความทุ่มเทและหัวใจที่ผูกพันกับทีมชาติไทยอย่างแท้จริง"
"ภายหลังการพิจารณาร่วมกันอย่างเป็นขั้นตอนจากทุกฝ่าย เราเห็นพ้องว่า โค้ชรักษ์พล สายเนตรงาม คือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการขับเคลื่อนอนาคตของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย เพราะเป็นโค้ชที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับสโมสรและระดับทีมชาติ อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเตะรุ่นใหม่ ควบคู่กับการใช้ประสบการณ์ของผู้เล่นที่มีศักยภาพ และมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะยกระดับทีมชาติไทยให้กลับมาท้าทายบนเวทีเอเชียและระดับโลกอย่างยั่งยืน"
"อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือแนวทางการทำงานที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบ เราจะพัฒนาโครงสร้างตั้งแต่ระดับเยาวชน ไปจนถึงทีมชุดใหญ่ เพื่อสร้างความต่อเนื่อง อัตลักษณ์ที่ชัดเจน และเสริมความพร้อมของทีมชาติไทยในระยะยาว"
ด้าน รักษ์พล สายเนตรงาม หัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลชายทีมชาติไทยคนใหม่ ได้กล่าวว่า “สวัสดีครับ ผมรู้สึกดีใจ ภาคภูมิใจ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับทั้งตัวเองและกับวงศ์ตระกูลในการเข้ามารับตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนของฟุตซอลทีมชาติไทยในครั้งนี้ ฟุตซอลทีมชาติไทยถือเป็นทีมใหญ่ระดับโลก มีศักยภาพที่แข็งแกร่ง มีนักกีฬาที่มีคุณภาพมากมาย ดังนั้นการที่ผมได้โอกาสเข้ามารับตำแหน่งในครั้งนี้จึงถือเป็นเกียรติมากครับ"
"นี่คือการเข้ามารับหน้าที่เฮดโค้ชฟุตซอลทีมชาติไทยครั้งที่ 2 ของผม ต่อจากครั้งแรกที่เคยทำหน้าที่นี้ในการพาทีมไปเล่นฟุตซอลชิงแชมป์โลก ที่ประเทศลิทัวเนีย เมื่อปี 2021 ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เพิ่มเติมความรู้ จากการคุมทีมในต่างประเทศหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นการคุมทีมฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนาม, การคุมทีมแบล็คสตีล ในลีกของอินโดนีเซีย รวมไปถึงการคุมทีมชาติมาเลเซีย ดังนั้นผมมั่นใจว่าจะสามารถนำพาฟุตซอลทีมชาติไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแน่นอนครับ"
“ทัวร์นาเมนต์แรกของผมคือรายการชิงแชมป์เอเชียในปลายเดือนมกราคมนี้ ซึ่งเป็นงานที่เต็มไปด้วยความท้าทาย เป้าหมายของผมคือต้องการพาฟุตซอลทีมชาติไทยทำผลงานให้ดีที่สุด และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้อีกครั้ง เหมือนที่เราเคยทำได้เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยในยุคของผม ทุกคนจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลง อย่างแรกคือเรื่องของเกมรับที่จะต้องดุดันและแข็งแรงมากขึ้น ส่วนเกมรุกก็จะเพิ่มเติมเรื่องความเร็วเข้าไป เพราะฟุตซอลในระดับนานาชาติเกมจะเล่นกันเร็วมาก อีกทั้งผมจะเข้ามาเสริมเรื่องแท็กติกการเล่นใหม่ๆให้ทันสมัยมากขึ้น นี่คือสิ่งที่ผมจะเข้าไปเพิ่มเติมให้กับทีมชาติไทยครับ"
"ผมฝากแฟนฟุตซอลชาวไทยทุกคน เป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยด้วยครับ ผมเป็นโค้ชคนไทยที่รักในฟุตซอลไทยและต้องการที่จะเห็นทีมชาติไทยประสบความสำเร็จ ผมและทีมงานจะทำหน้าที่อย่างสุดความสามารถ เพื่อนำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทย และสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยทุกคนครับ ขอขอบคุณครับ"
สำหรับ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม เคยผ่านประสบการณ์คุมทีมมาแล้วมากมายกับ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, ธอส.อาร์แบค, ชลบุรี บลูเวฟ รวมถึงกับ ฟุตซอลชายทีมชาติไทย, ฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย, ฟุตซอลหญิงทีมชาติเวียดนาม, สโมสรแบล็กสตีล ในลีกอินโดนีเซีย และ ฟุตซอลชายทีมชาติมาเลเซีย
นอกจากนี้เคยพาทีมชาติไทย เข้ารอบ 16 ทีม ฟุตซอลโลก 2021 ที่ลิทัวเนีย, คว้าแชมป์ฟุตซอลไทยลีก 6 สมัย, แชมป์สโมสรเอเชีย 1 สมัย (ชลบุรี บลูเวฟ 2017), แชมป์สโมสรอาเซียน 2 สมัย (ชลบุรี บลูเวฟ 2019, แบล็กสตีล 2023), แชมป์ลีกอินโดนีเซีย ในปี 2020/21, เหรียญทองฟุตซอลหญิงซีเกมส์ กับทีมชาติไทย ในปี 2011, เหรียญเงินฟุตซอลหญิงซีเกมส์ กับทีมชาติเวียดนาม ในปี 2013, เหรียญทองแดงฟุตซอลชายซีเกมส์ กับทีมชาติมาเลเซีย ในปี 2025 และล่าสุดเพิ่งพาทีมชาติมาเลเซีย U19 คว้าอันดับ 3 ฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ที่ประเทศไทย ในช่วงปลายปี 2025 ที่ผ่านมา
สำหรับทัวร์นาเมนต์แรกของ "โค้ชหมี" รักษ์พล สายเนตรงาม ในการคุมทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยในครั้งนี้ คือการไปทำศึก ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 27 มกราคม - 7 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่ง ทีมชาติไทย อยู่ในกลุ่มบี ร่วมกับ เวียดนาม, คูเวต และ เลบานอน