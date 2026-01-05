ทัพเทเบิลเทนนิสอาเซียนพาราเกมส์ซ้อมเข้มโค้งสุดท้าย “รุ่งโรจน์” ประกาศเหมา 3 แชมป์

ทีมเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทย ฝึกซ้อมเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้าย เพื่อเตรียมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 วันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักตบลูกเด้งขวัญใจชาวไทย มืออันดับ 1 ของโลก และเจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ ประกาศเหมา 3 แชมป์ เพื่อช่วยทัพนักกีฬาไทยคว้าเจ้าเหรียญทองมาครองให้ได้
“รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทย มืออันดับ 1 โลก ดีกรีแชมป์พาราลิมปิกเกมส์ 2012 และเจ้าของเหรียญทองเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว อาเซียนพาราเกมส์ 10 สมัยติดต่อกัน เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนเข้าร่วมมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2569 ที่จังหวัดนครราชสีมา ว่า ทีมตบลูกเด้งพาราไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ในด้านต่าง ๆ แบ่งการเก็บตัวฝึกซ้อมออกเป็น 2 ชุด ชุดแรก นักกีฬาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ เก็บตัวที่จังหวัดนครราชสีมา ส่วนอีกชุด เทเบิลเทนนิสคลาสยืน ฝึกซ้อมที่มหาวิทยาลัยธนบุรี เพชรเกษม 110 โดยความพร้อมตอนนี้มีมากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว อีก 10 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ คือการปรับตัวให้เข้ากับสนามแข่งขันจริง
รุ่งโรจน์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 15 มกราคม 2569 หรือ 5 วันก่อนการแข่งขัน นักกีฬาจะได้เข้าไปฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงเพื่อปรับตัวให้คุ้นชินกับโต๊ะแข่งขัน การปรับสายตาให้เข้ากับแสงไฟในสนาม รวมถึงการฝึกซ้อมลงเกมการแข่งขันเสมือนจริงด้วย
“ช่วงโค้งสุดท้ายสิ่งที่ทีมเทเบิลเทนนิสไทยต้องระมัดระวังมากที่สุดคือเรื่องอาการบาดเจ็บ ได้มีการเน้นย้ำจากผู้ฝึกสอนว่าอย่าหักโหมจนเกินไป เพราะเราเก็บตัวฝึกซ้อมกันยาวนานมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งทุกคนต้องเตรียมทุกอย่างให้พร้อมและรักษาระดับความฟิตเอาไว้ให้ดีที่สุดก่อนเข้าสู่การแข่งขัน”
นอกจากนี้ รุ่งโรจน์ ยังกล่าวอีกว่า ทีมนักกีฬาเทเบิลเทนนิสไทย ต้องการจะคว้าเหรียญทองให้ได้มากที่สุด ส่วนตนลงชิงชัยทั้งหมด 3 ประเภทคือ ชายเดี่ยว, ชายคู่ และคู่ผสม แน่นอนว่าครั้งนี้เล่นในบ้านจึงตั้งเป้ากวาดทั้ง 3 เหรียญทอง อยากให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยส่งกำลังใจมาให้นักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคน เพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทองมาครองให้ได้
สำหรับการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา ในส่วนของผลงานของทีมตบลูกเด้งไทย จากการแข่งขันครั้งล่าสุด ในมหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12 ที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อปี 2566 สร้างผลงานยอดเยี่ยม คว้ามาได้ 5 เหรียญทอง 6 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง