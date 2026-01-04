ช้างศึกยู-23 ลัดฟ้าสู่ซาอุฯทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้าย

ทัพฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ออกเดินทางไปกรุงริยาดห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้าย เป็นที่เรียบร้อย เมื่อช่วงเช้าตรู่วันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา นำโดย ธวัชขัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วยนักเตะทั้ง 23 ราย
สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ ทีมชาติไทยอยู่สายดี ร่วมกับ ออสเตรเลีย, อิรัก และ จีน โดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดทาง Youtube : BG Sports ขณะที่การแข่งขันครั้งนี้
จะไม่มีการคัดเลือกไปแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่อไป แต่จะมีผลต่อการจัดโถสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบคัดเลือก ในปี 2028 และครั้งดังกล่าวจะมีการหาชาติเป็นตัวแทน ไปแข่งขันฟุตบอลชาย ในมหกรรมโอลิมปิก ที่ นครลอส แองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อไป
สำหรับโปรแกรมของไทย ในรอบแบ่งกลุ่ม มีดังนี้ วันที่ 8 มกราคม 2569 นัดแรก ออสเตรเลีย พบ ไทย เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย, วันที่ 11 มกราคม 2569 นัดที่สอง ไทย พบ อิรัก เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย และนัดที่สาม วันที่ 14 มกราคม 2569 ไทย พบ จีน เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย
ก่อนการเดินทาง โค้ชวัง กล่าวว่า "การอุ่นเครื่องเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้มีเกมอุ่นเครื่องกับ ม.นอร์ทกรุงเทพ และเป็นครั้งแรกของการเตรียมทีมในทัวร์นาเมนต์นี้ ที่เราได้ลงเกม ก่อนการเดินทางไปซาอุดีอาระเบีย ก็ได้เห็นอะไรหลายอย่าง เกมอุ่นเครื่องเราก็ผสมผสาน ก็ได้เห็นเรื่องความสัมพันธ์ การรับส่งบอลต่างๆ รวมถึงเกมรับและเกมรุก ก็ถือเป็นเรื่องดี บางจุดเราก็ทำได้ดี แต่ก็มีบางจุดที่ต้องไปแก้ไข และเพิ่มเติมในเวลาที่เหลือเมื่อเราเดินทางไปถึง ซาอุดีอาระเบีย เรามีเวลาซ้อม 2-3 วันก่อนเกมแรก คิดว่าจะทำให้เกมของเราดีขึ้น"
"ระบบการเล่นเราก็ทดสอบทั้ง หลัง 3 และ หลัง 4 ในการไปเจอกับคู่ต่อสู้ที่รูปร่างสูงใหญ่ และเด่นเรื่องลูกกลางอากาศ ไม่ว่าจะเป็น วีชัน หรือ นาธาน เจมส์ ก็ได้ลงเล่น เขาอาจจะมีโอกาสเล่นกับสโมสรน้อย แต่เราเองก็มีข้อจำกัดในเรื่องตัวผู้เล่น ผมมองว่าน้องเองก็ทำผลงานได้ดี ก็ต้องไปปรับปรุงเรื่องของไทม์มิ่ง ในการเข้าปะทะ และต้องระวังเรื่องการฟาวล์ ในทัวร์นาเมนต์นี้ต้องเจอกับนักเตะที่แข็งแกร่งและรวดเร็ว ก็ต้องปรับเรื่องสอดซ้อน การเล่นเกมรับเป็นกลุ่มให้มากขึ้น"
"ตอนนี้เราได้แต่งตั้ง พิชิตชัย เศียรกระโทกเป็นกัปตันทีม และ สิทธา บุญหล้า เป็นรองกัปตันทีม สำหรับตัวของแบงค์ อยู่กับทีมมาตั้งแต่แคมป์แรกที่ผมเข้ามา ในชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซีย น้องเองก็มีความสามารถ มีภาวะผู้นำด้วยปัจจัยหลายอย่างคิดว่าเพื่อนในทีมก็ให้ความเคารพ รวมถึง สิทธา ที่มีชื่อมาในทุกแคมป์และคุ้นเคย และเป็นที่ยอมรับในการอยู่ร่วมกันในทีม และฝีเท้าด้วย"
"ทุกรายการที่ผมได้มารับใช้ทีมชาติ เราก็พยายามทำเต็มที่ทุกรายการ ตั้งแต่เป็นนักฟุตบอล ก็ได้รับใช้ชาติมายาวนาน ไม่ว่าฐานะอะไรก็ตาม เมื่อมีโอกาสได้รับใช้ทีมชาติ ก็ยินดีและภูมิใจเสมอ ก็อยากฝากแฟนบอล เราอาจจะผิดหวังมาหลายอย่าง เราเองก็อยากเชิญชวนแฟนบอลอย่าเพิ่งท้อ มาเป็นกำลังใจให้น้องๆ และเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยทุกชุด"