ททท.จัดอลังการ เค้าท์ดาวน์กำแพงเพชร โดยมี นายก ส.คิกบ็อคซิ่ง ร่วมเปิดอย่างยิ่งใหญ่!!

ททท. ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร เนรมิต ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน เฉลิมฉลองศักราชใหม่ ในงาน “KAMPHAENGPHET GLOW NIGHT COUNTDOWN 2026” ส่งมอบความสุขสุดอลังการ 28 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 นี้
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดกำแพงเพชร จัดงาน KAMPHAENGPHET GLOW NIGHT COUNTDOWN 2026 เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2569 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 นี้ ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน จังหวัดกำแพงเพชร ภายใต้แนวคิด ภาคเหนือ “Season of North สุขทันที…ฤดูนี้ ฤดูเหนือ” ชูเสน่ห์อัตลักษณ์ภาคเหนือ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวัฒนธรรมและเรื่องราววิถีชุมชน และเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในช่วงปลายเดือนธันวาคมของทุกปี
โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นาย ไผ่ ลิกค์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกำแพงเพชร และนายก สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่ง พร้อม หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานได้มีการนำเสนอไฮไลต์การประดับไฟ Lighting ในคอนเซป ลายผ้าไทยทางเหนือ ที่เป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ของชุมชน ผ่านลายผ้าไทยทางเหนือ ซึ่งสะท้อนภูมิปัญญา วิถีชีวิต และสายใยความรักของครอบครัว ที่ตอนนี้ ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าทหารกล้า คือ “ผ้าถุงแม่” ที่เป็นมากกว่าเครื่องนุ่งห่ม แต่คือผืนผ้าที่แม่ทอ แม่เลือก และแม่ส่งต่อลวดลายแต่ละเส้น คือความรัก ความห่วงใย เป็นความเชื่อและวัฒนธรรมไทยที่มองว่า "ชายผ้าถุงแม่" เป็นเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ ให้ความคุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย โดยเฉพาะทหารไทย หรือผู้ที่ต้องเผชิญอันตราย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักบริสุทธิ์ ความกตัญญู และพลังจากแม่
เป็นการสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน พร้อมสร้างความประทับใจและเป็นที่จดจำของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดจนยกระดับจังหวัดกำแพงเพชร สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างยั่งยืน