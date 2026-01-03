“จันทร์แจ่ม” ลงทุนสร้างห้องแถว ปูทางอนาคตหากเลิกชกมวย

แม้จะยังไม่แขวนนวม และเลิกชกมวยสากลสมัครเล่น แต่ “บี” จันทร์แจ่ม สุวรรณเพ็ง ฮีโร่นักชกเหรียญทองแดงโอลิมปิก 2024 มองการณ์ไกล ด้วยการสร้างหลักประกันอนาคตให้กับตนเองด้วยการลงทุนสร้างบ้านพักรายเดือน หรือห้องแถวสไตล์โมเดิร์น ร่วมกับ “น้องออม” หวานใจอดีตนักกีฬาเรือยาวมังกรทีมชาติไทย เพื่อเป็นสมบัติ และเป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับทั้งคู่
ทั้งนี้ จันทร์แจ่ม พร้อมคนในครอบครัวเพิ่งจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ โดยถือฤกษ์ดี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ไปหมาดๆ ซึ่งบ้านพักดังกล่าวมีดีไซน์ที่ทันสมัยในสไตล์มินิมอล มีชื่อว่า ”บ้านจันทร์แจ่ม (บีออม)
ภายในห้องพัก มีเฟอร์นิเจอร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ที่สำคัญยังอยู่ใกล้แหล่งชุมชน โดยตั้งอยู่อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย และอยู่ห่างจากโรงเรียนหลวงพิทยาสรรพ์ เพียง 500 เมตรเท่านั้น