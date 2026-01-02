พีพีทีวี จับมือ THAI FIGHT เขย่าสังเวียนมวยไทยคาดเชือก ยึดผังไพรม์ไทม์ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เริ่มแลกหมัด 18 มกราคมนี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เปิดศักราชใหม่ต้อนรับปี 2569 เดินหน้าตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬา สร้างแรงสั่นสะเทือนครั้งสำคัญ ผนึกกำลัง “ไทยไฟท์” (THAI FIGHT) : King Of Muay Thai ศึกมวยไทยชื่อดังที่ได้รับการยอมรับมายาวนาน โดยมี นพพร วาทิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันมวยไทยสู่เวทีสากล ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นรายการแข่งขันมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทั้งความมันส์ เข้มข้น และมาตรฐานการถ่ายทอดสดระดับโลก
ความร่วมมือครั้งนี้ พีพีทีวี เตรียมถ่ายทอดความดุเดือดของแม่ไม้มวยไทยสู่หน้าจอแบบจัดเต็มทุกวันเสาร์–อาทิตย์ เพื่อมอบประสบการณ์การรับชมสุดเร้าใจด้วยภาพคมชัดระดับ HD ส่งตรงความมันส์ถึงแฟนมวยแบบมันส์ตาแตก พร้อมตั้งเป้าผลักดันรายการให้ก้าวขึ้นเป็นการแข่งขันมวยไทยที่ครองเรตติ้งอันดับ 1 ของประเทศ เริ่มเปิดศึกระเบิดสังเวียนนัดแรกในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
ทั้งนี้ การจับมือกับ 2 พันธมิตรยักษ์ใหญ่นับเป็นกลยุทธ์สำคัญของพีพีทีวี ในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับผังรายการกีฬา โดยเฉพาะกลุ่มกีฬามวยไทย ซึ่ง THAI FIGHT เป็นรายการที่มีฐานผู้ชมเหนียวแน่น และทำสถิติเรตติ้งสูงมาอย่างต่อเนื่อง
นายพรชัย พูนล้ำเลิศ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีโทรทัศน์พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เปิดเผยว่า “ความร่วมมือกับ THAI FIGHT ครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการตอกย้ำกลยุทธ์ของพีพีทีวี ในฐานะผู้นำด้านคอนเทนต์กีฬา พีพีทีวีมุ่งนำเสนอและถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยกีฬามวยไทยเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์สำคัญที่เราให้ความสำคัญ โดยการนำ THAI FIGHT เข้ามาเสริมผังรายการปี 2569 ซึ่งเป็นการผนึกกำลังที่ลงตัวอย่างมาก ระหว่างศึกมวยไทยระดับแถวหน้าของประเทศ กับสถานีฯกีฬาที่มีคาแรกเตอร์ชัดเจน ครบถ้วนทั้งความยิ่งใหญ่ ความมันส์ และมาตรฐานการถ่ายทอดสดระดับมืออาชีพ เพื่อขยายฐานผู้ชมกลุ่มใหม่ รวมถึงช่วยผลักดันเรตติ้งให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมุ่งสู่รายการการแข่งขันชกมวยไทยที่ครองอันดับ 1 ของประเทศ พร้อมกันนี้ THAI FIGHT ไม่ใช่เป็นเพียงรายการแข่งขันกีฬาชกมวย แต่เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่อยู่คู่แฟนมวยมานานกว่า 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของพีพีทีวีในการร่วมสนับสนุนส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับบนเวทีโลก”
สำหรับโปรแกรมการถ่ายทอดศึกมวย “ไทยไฟท์” (THAI FIGHT) ทาง พีพีทีวี จัดลงผังรายการอย่างครบถ้วน เริ่มด้วย THAI FIGHT WARRIOR ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. ต่อด้วย THAI FIGHT LEAGUE ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.20 น. ขณะที่ THAI FIGHT สัญจร ศึกใหญ่ประจำปี ซึ่งจะจัดขึ้น 8 ครั้ง ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. พร้อมตระเวนสร้างความมันส์ไปยัง 8 จังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศตลอด ปี 2569
นายนพพร วาทิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยไฟท์ จำกัด กล่าวเสริมว่า “เราให้ความสำคัญกับคุณภาพของการถ่ายทอดเป็นอันดับแรก โดย พีพีทีวี สามารถรองรับการถ่ายทอดสดด้วยความคมชัดสูง (HD) ได้อย่างเต็ม อีกทั้งพีพีทีวียังเป็นช่องกีฬาที่มีศักยภาพด้านคอนเทนต์กีฬา และมีทีมงานมือระดับอาชีพที่พร้อมทำงานร่วมกับไทยไฟท์อย่างใกล้ชิด ความร่วมมือครั้งนี้จะดำเนินไปในระยะยาว เพราะเราต้องการให้ THAI FIGHT เติบโตและอยู่คู่หน้าจอโทรทัศน์ไทยไปอีกหลายปี และเชื่อมั่นว่าพีพีทีวีเป็นสถานีฯ ที่สามารถสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าวได้แน่นอน”
ขณะเดียวกัน ศักยภาพของไทยไฟท์ในปีถัดไปจะยิ่งเพิ่มขึ้น ด้วยการมีนักมวยคุณภาพครบทุกพิกัดน้ำหนัก ตั้งแต่รุ่นน้ำหนัก 61 กิโลกรัมไปจนถึง 71 กิโลกรัม พร้อมแข่งขันชกมวยเต็มรูปแบบ โดยจะมีทั้ง THAI FIGHT LEAGUE และ THAI FIGHT WARRIOR ถือเป็นการสร้างฐานนักมวยครบทุกประเภท ซึ่งจะช่วยยกระดับการแข่งขันทั้งในประเทศไปสู่เวทีระดับนานาชาติ และแฟนมวยไทยไฟท์จะได้ชมการแข่งขันที่คมชัด ดุเดือด มันส์ ตา แตกยิ่งกว่าเดิม
แฟนมวยห้ามพลาด! พีพีทีวี เตรียมระเบิดสังเวียนสดหน้าจอกับศึกมวย “THAI FIGHT WARRIOR” ทุกวันเสาร์ เวลา 17.00 น. “THAI FIGHT LEAGUE” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.20 น. และ “THAI FIGHT สัญจร” ศึกใหญ่แห่งปี ทุกวันอาทิตย์ เวลา 18.00 น. ประเดิมสังเวียนแรกในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 18.20 – 20.20 น. ที่นี่ ที่เดียว ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36