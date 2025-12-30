"สุชัย" ยันไม่ได้กล่าวขอพระราชทานอภัยโทษให้ "มนัส" แจงข่าวคลาดเคลื่อน วอนอดีตฮีโร่กลับตัว

สมรักษ์ คำสิงห์ ฮีโร่เหรียญทองคนแรกของไทยในโอลิมปิกเกมส์ เข้าพบ "บิ๊กสุชัย" สุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกเทนนิสไทย และอดีตเลขาธิการสมาคมมวยสากลฯ ขอความช่วยเหลือให้ มนัส บุญจำนงค์ ด้าน "บิ๊กสุชัย" เผยการยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเป็นหน้าที่ของ มนัส และครอบครัว ไม่ใช่ตนตามที่เป็นข่าว ซึ่งเกิดจากความเข้าใจ และการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน ย้ำหาก มนัส ผ่านเรื่องร้ายๆ ไปแล้ว ขอให้นำวิชาความรู้และประสบการณ์มาช่วยนักชกรุ่นน้องต่อไป
"บิ๊กสุชัย" นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอดีตเลขาธิการสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมรักษ์ คำสิงห์ ฮีโร่เหรียญทองคนแรกของไทยในโอลิมปิกเกมส์ เข้ามาพบตน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือขอความช่วยเหลือ "เติ้ล" มนัส บุญจำนงค์ อดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิก ที่โดนจับข้อหาฉ้อโกง โควต้าล็อตเตอรี่ เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2568 ก่อนศาลได้มีคําพิพากษาในคดีที่ 1 จําคุก 1 ปี 6 เดือน และคดีที่ 2 จําคุก 1 ปี 3 เดือน รวมโทษ 2 ปี 9 เดือน
หลังการหารือ ตนไม่ขัดข้องอะไร เรื่องใดที่พอช่วยได้ ก็ยินดีช่วย เพราะเคยเป็นเลขาธิการสมาคมมวยสากลฯ และผู้จัดการทีมมวยสากลในโอลิมปิกเกมส์ 2004 จึงเห็นแก่ผลงานที่ มนัส เคยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ เป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้ 2 เหรียญกีฬาโอลิมปิกเกมส์ และสร้างความสุขให้คนไทย อย่างไรก็ตาม การยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเป็นหน้าที่ของ มนัส บุญจำนงค์ และหรือครอบครัว ที่จะเป็นผู้กระทำเอง ไม่ใช่ตนตามที่เป็นข่าวออกไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเกิดจากความเข้าใจ และการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน
"ผมได้บอกกับสมรักษ์ว่า หลังจากที่ มนัส ผ่านเรื่องร้ายๆ ไปแล้ว ก็อยากให้กลับตัวกลับใจ หันมาทำเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ให้นำวิชาความรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้กับน้อง ๆ นักชกทีมชาติไทย เพื่อสร้างโอกาสในการทวงคืนความสำเร็จคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมส์สร้างความสุขให้กับคนไทยอีกครั้ง" นายสุชัย กล่าวในตอนท้าย