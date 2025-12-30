ปิงปองไทยตั้งเป้าใหญ่ 2026 หยิบเหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์

เทเบิลเทนนิส ปลื้มผลงานนักตบลูกเด้งไทยตลอดปี 2025 จัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จ พร้อมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาทุกระดับรุ่น รวมๆเกือบ 1 ล้านบาท ด้านประมุขปิงปองไทย ตั้งเป้าปี 2026 เป้าหมายใหญ่คือการคว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์ ในประเภททีมหญิงอีกครั้ง หลังหนก่อนเอเชียนเกมส์ ที่จีน เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์หยิบเหรียญทองแดง ซึ่งก็นับเป็นครั้งแรกในรอบ 57 ปี ที่ทัพลูกเด้งไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมส์
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2569 ของ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย พร้อมแจกเงินรางวัลให้กับนักกีฬา เพื่อร่วมฉลองความสำเร็จให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย รวมถึงเยาวชนทีมชาติไทยในช่วงตลอดปีที่ผ่านมา ที่ห้องสกาย โรงแรมอเล็กซานเดอร์ หัวหมาก ถนนรามคำแหง เมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งภายในงานสมาคมได้มอบเงินอัดฉีดโดยเฉลี่ยให้กับนักกีฬารวมเกือบ 1 ล้านบาท
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับในปี 2568 นักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย สร้างผลงานอันน่าภาคภูมิใจ และสร้างชื่อเสียงให้กับสมาคมฯ และประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 รวมถึงการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียและการแข่งขันเยาวชนชิงแชมป์โลก
“ในส่วนของซีเกมส์ ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง ในส่วนของเยาวชนก็เช่นกัน ได้แชมป์โลก โดยซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้มา 3 เหรียญทอง ทีมหญิง เป็นแชมป์สมัยที่ 3 ส่วนหญิงคู่ ชิงกันเอง ได้แชมป์สมัยที่ 4 และยังได้แชมป์หญิงเดี่ยวด้วย ในระดับเยาวชน เราได้แชมป์โลก คู่ผสม จาก ”“พลอย” กุลภัสสร์ วิจิตรวิริยะกุล กับ “นอร์ตัน” ฐิตภัทร ปรีชาญาณ ที่ สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ในการแข่งขันไอทีที่เอฟ เวิลด์ ยูธ แชมเปี้ยนชิพ 2025 ที่โรมาเนีย ซึ่งทั้งสองคนเอาชนะคู่แข่งจากจีนทั้งในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งนับเป็นที่ฮือฮามาก“
นายณัฐวุฒิ เผยอีกว่า ในส่วนของระดับเอเชีย หญิงคู่เราก็ได้ที่ 3 ของเอเชีย ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากๆเหมือนกัน เพราะว่าแชมป์โลกส่วนใหญ่ก็อยู่ในทวีปเอเชีย หรือแม้แต่ในระดับอาเซียน เยาวชนของไทย ก็ได้เจ้าเหรียญทอง เพราะฉะนั้นโดยรวมแล้ว ในส่วนของนักกีฬา ทำได้ดีนับตั้งแต่ในระดับรุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่ทั้งในระดับอาเซียนและเอเชีย แล้วก็ระดับโลกด้วยเหมือนกัน
ประมุขเทเบิลเทนนิสไทย ยังเผยอีกว่า ในปี 2026 จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่ญี่ปุ่น ระหว่าง 19 กันยายน - 4 ตุลาคม ซึ่งเราตั้งเป้าหมายว่าจะทำให้ได้เหมือนในเอเชียนเกมส์ 2022 ที่เมืองหางโจว ประเทศจีน ที่เราได้เหรียญทองแดง ทีมหญิง ในรอบ 57 ปี เราหวังว่าทีมหญิงจะทำผลงานได้แบบนี้