ทัพโรบินฮู้ดพาราไทยฟิตเต็มร้อย ตั้งเป้า 4 ทองอาเซียนพาราเกมส์

ความเคลื่อนไหวของทัพยิงธนูพาราทีมชาติไทย ก่อนลงทำศึก อาเซียนพาราเกมส์ 2025 ช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ล่าสุดประกาศความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว หลังเก็บตัวฝึกซ้อมเข้มอย่างต่อเนื่อง ณ ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยทัพโรบินฮู้ดพาราไทย เตรียมส่งนักกีฬาลงชิงชัยรวม 12 คน แบ่งเป็น นักกีฬาชาย 6 คน และ นักกีฬาหญิง 6 คน ทั้งประเภท คันธนูโค้งกลับ นำโดย หาญฤชัย เนตศิริ, พรชัย พิมพ์ทอง, ทศพล ประเสริฐ, ภัทรภร ปัตตะแวว, ธภัทร ฉัตรยศกร และน้ำเพชร พูลผล
ส่วนประเภท คันธนูทดกำลัง ประกอบด้วย สันติ วรรณทวี, คมสัน สิงห์ภิรมย์ ธีรศักดิ์ เพียรทะนี, พรรณณิภา สระทองแมว, วาสนา คูทวีทรัพย์ และบุศรากร แก้มแก้ว
ขณะที่ “อ๋อง” หาญฤชัย เนตศิริ จอมเก๋าทีมยิงธนูพาราไทย เปิดเผยว่า "ทีมเก็บตัวฝึกซ้อมมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา พร้อมลงแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักกีฬามีความมั่นใจและสภาพร่างกายอยู่ในจุดที่เหมาะสม"
โดยกีฬายิงธนูไม่ได้บรรจุแข่งขันในอาเซียนพาราเกมส์ครั้งล่าสุดที่กัมพูชา ต้องย้อนกลับไปที่อาเซียนพาราเกมส์ 2022 ที่อินโดนีเซีย ซึ่งทีมไทยคว้าได้ 4 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน สำหรับครั้งนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อย 4 เหรียญทอง
สำหรับการแข่งขันกีฬายิงธนูในอาเซียนพาราเกมส์จะจัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา โดยอาเซียนพาราเกมส์ จะเปิดฉากแข่งขันระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2026