โบว์ลิ่งพร้อมสู้ต่อ สมาคมปลื้มทีมหญิงคว้าเหรียญซีเกมส์ในรอบ 14 ปี

โบว์ลิ่งแฮปปี้ แม้พลาดเหรียญทอง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 แต่สู้ต่อไป ยอมรับนักกีฬาเลือดใหม่ทั้งทีม พอใจทีมชาย ได้ 3 เหรียญเงิน ทีมหญิง ได้ 1 เหรียญทองแดง คว้าเหรียญซีเกมส์ ในรอบ 14 ปี ลุยต่ออีก 2 ปีข้างหน้า เพื่อเป้าหมายเหรียญทองในซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซียปี 2027 และ เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์ ปี 2026
ภายหลังจากการแข่งขันโบว์ลิ่ง ในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 นักกีฬาโบว์ลิ่ง ทีมชาติไทย ได้ 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง โดย สมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย รับเงินรางวัลสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย จำนวน 2,025,000 บาท
แบ่งเป็น 3 เหรียญเงิน มาจาก ชายเดี่ยว ณภัทร บุษปนิกรกุล, ชายคู่ วิลินกร เกล็ดแก้ว กับ ลภัสดนัย ชูแสง, ทีมชาย ณภัทร บุษปนิกรกุล, ศุภกฤต วันทาสุข, วิลินกร เกล็ดแก้ว และ ลภัสดนัย ชูแสง โดยทีมโบว์ลิ่งชายไทย ได้เหรียญทองครั้งล่าสุด ครั้งที่ 29 ปี 2017 ที่มาเลเซีย หลังจากนั้นได้เหรียญเงินมาทุกครั้งที่มีโบว์ลิ่งแข่งขัน
ส่วนทีมหญิง รมิตา สารทอง, ชวกร วุฒิ, ปิ่นมนัส คำชัยภูมิ และ ภัทรนันธ์ พึ่งจิตต์ประไพ ได้ 1 เหรียญทองแดง โดยทีมโบว์ลิ่งหญิง ได้เหรียญทอง ครั้งล่าสุด ครั้งที่ 26 ปี 2011 หลังจากนั้นไม่เคยได้เหรียญซีเกมส์เลยแม้แต่เหรียญเดียว จึงถือเป็นการกลับมาได้เหรียญซีเกมส์ในรอบ 14 ปี
ล่าสุด สุวลัย ศัตรูลี้ เลขาธิการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย เปิดใจว่า สำหรับผลงานของ โบว์ลิ่งไทยในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ได้ 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ส่วนตัวรู้สึกพอใจผลงาน ถือว่านักกีฬาประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะ ทีมหญิง ไม่ได้มีผลงานคว้าเหรียญซีเกมส์มา 14 ปี ครั้งนี้ ได้เหรียญทองแดง เราก็ชื่นใจ ถือเป็นการพัฒนาอีกก้าว
“ถึงแม้ ว่าเราจะไม่ได้เหรียญทองซีเกมส์ แต่ทีมโบว์ลิ่ง ไทย ได้ 3 เหรียญเงิน จากทีมชาย เข้าชิงชนะเลิศทุกเหรียญ และ 1 เหรียญทองแดง จากทีมหญิง ซึ่งนักกีฬาหลายๆ คน ทั้งทีมชายและทีมหญิง ส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาชุดใหม่ซีเกมส์ ครั้งนี้เป็นประสบการณ์แรกของนักกีฬาหลายๆ คน เราจะนำประสบการณ์เหล่านี้ ไปสร้างสรรค์ สร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จต่อไป ในซีเกมส์ ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซีย”
“ส่วนการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 โดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณในการจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 ครั้งนี้ ทางกกท.จะแบ่งงบประมาณมาให้ทุกๆ สมาคมฯ ในการจัดการแข่งขัน และซ่อมแซมปรับปรุงสนาม เบี้ยเลี้ยง งบประมาณไม่เยอะมาก เราเป็นเพียงมดงานที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ เพื่อชื่อเสียงของประเทศชาติทางสมาคมฯ ดูแลเรื่องสถานที่ และเป็นสตาฟฟ์จัดการแข่งขัน ภายใต้การจัดการแข่งขัน ของสหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชีย และมีผู้แทนจาก สหพันธ์โบว์ลิ่งนานาชาติ มาร่วมเป็นตัวแทนด้วย”
เลขาฯโบว์ลิ่งไทย เผยอีกว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในการแข่งขันโบว์ลิ่ง ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ เรื่องเทคนิคการจัดโปรแกรมการแข่งขันเป็นหน้าที่ของสหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชีย และผู้ตัดสินมาจาก สหพันธ์โบว์ลิ่งนานาชาติและ สหพันธ์โบว์ลิ่งแห่งเอเชีย ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพราะการสื่อสารที่ผิดพลาด
ในอดีต กติกาซีเกมส์ไม่ได้เป็นแบบนี้ พอครั้งนี้ เปลี่ยนมาใช้กติกา แบบใหม่ เหมือนเอเชียนอินดอร์เกมส์ ที่มีทั้งฉบับใหม่และเก่า คนส่งเอกสารใช้กติกาเก่ารุ่นแรก แต่ครั้งนี้ เปลี่ยนกติกาใหม่ เมื่อฝ่ายเทคนิคมาเช็คพบว่าผิดพลาด มีการเรียกประชุมกรรมการผู้ตัดสิน เห็นว่าควรยุติการแข่งขัน เพราะเกมยังไม่จบไม่มีผล
“นักกีฬาเข้าใจกติกา และยอมรับกับผลการแข่งขันและ ผลการตัดสินที่เกิดขึ้น เพราะทุกคนรู้ในกติกา ก่อนแข่งมีการประชุมชี้แจง และหลังจบการแข่งขันนักกีฬาต่างชาติก็แฮปปี้ พอใจกับการปข่งขันซีเกมส์ ครั้งนี้ ของไทย”
ด้าน ดร.แดนนี่ แซนโตส ผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันโบว์ลิ่งในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เปิดใจว่า การจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งในซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่มีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของตนเอง จะขอใช้บทเรียนเรื่องนี้ เพื่อแก้ไขความผิดพลาดต่อไป
“อยากชี้แจงเรื่องการแข่งขันโบว์ลิ่ง ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ เกิดความผิดพลาดขึ้นในการแข่งขัน ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ สาเหตุที่เกิดผิดพลาด เพราะการจับคู่ผิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะความเข้าใจผิด ระหว่าง คนที่ใส่ชื่อนักกีฬาที่ลงแข่งขันในโปรแกรม ไม่ตรงกันกับฝ่ายเทคนิค จนนักกีฬาลงแข่งขันผิดเลน”
“ในเมื่อได้ดำเนินการแข่งขันไปแล้ว พอรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ก็พยายามแก้ไข จนต้องให้ยุติการแข่งขัน และให้มีการแข่งขันใหม่ ในเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นความผิดพลาดของผมและทีมงานเอง ขอแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น และ จะพยายามแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ ต่อไปในอนาคต”
ส่วน ณภัทร บุษปนิกรกุล, ศุภกฤต วันทาสุข, วิลินกร เกล็ดแก้ว, ลภัสดนัย ชูแสง เปิดใจว่า ครั้งนี้ ส่วนใหญ่ ทั้งทีมชายและทีมหญิงเป็นเด็กใหม่ พวกเราไม่มีรุ่นพี่ ไม่มีพี้ใหญ่ แต่พวกเราทุกคนทำเต็มที่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกประเภทของฝ่ายชาย แม้ว่า เราจะได้ 3 เหรียญเงิน แต่พวกเราจะสู้ต่อเพื่อเป้าหมายเหรียญทองในซีเกมส์ครั้งที่ 34 ที่มาเลเซีย และ เอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาตส์เกมส์ ปี 2026