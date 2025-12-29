“เต้” อดีตนักรักบี้ลูกชาย “บิ๊กต้น” ทายาทการเมืองรุ่น 3 ประจวบเหมาะ ลงชิง สส.เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์

“เต้” ปณิธาน ประจวบเหมาะ ลูกชายคนโตของ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เขต 3 จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในนามพรรคไทยสร้างไทย ที่ขออาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ
โดย ปณิธาน ประจวบเหมาะ อดีตนักกีฬารักบี้ ถือว่าเป็นนักการเมืองหนุ่มไฟแรง ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาพื้นที่ของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ให้ดีขึ้นกว่าเดิม ใน อ.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย อ.ทับสะแก อำเภอเมืองเฉพาะตำบลห้วยทราย
นอกจากนี้ “เต้” ปณิธาน ประจวบเหมาะ ยังมีสโลแกนด้วยว่า “ไม่มีใครเหมาะกับประจวบ เท่าประจวบเหมาะครับ”
สำหรับตระกูลประจวบเหมาะในแวดวงการเมืองก็ถือว่าโด่งดังตั้งแต่สมัยของ ธรรมนูญ ประจวบเหมาะ อดีตผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ ส.ส.เขต บางนา-พระโขนง สมาชิกวุฒิสภาฯ จากนั้น พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ก็สานงานต่อจากคุณพ่อธรรมนูญ ลงเล่นการเมืองควบคู่กับการพัฒนาวงการกีฬาไทยไปด้วย
ล่าสุดมาถึงรุ่นที่ 3 ของตระกูลคือ “เต้-ปณิธาน” ที่พร้อมสานงานต่อจากรุ่นปู่และพ่อ เคยลงสมัคร ส.ส.เขต บางนา-พระโขนง เมื่อครั้งที่แล้ว แต่มาครั้งนี้ขอมายังพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ถือว่าเป็นพื้นที่ลงหลักปักฐานของครอบครัวอยู่แล้ว ซึ่ง “เต้” ก็รับรู้ถึงปัญหาต่างๆ ของคนในพื้นที่และพร้อมอาสาช่วยเหลือทุกด้าน