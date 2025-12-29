แม็กซ์มวยไทย คัมแบ็ค จัดมือทรูวิชั่น ทวงความยิ่งใหญ่ จัดเต็ม 5 วัน ต่อสัปดาห์

แม็กซ์มวยไทย กลับมาสร้างความยิ่งใหญ่ จับมือร่วมกับ ทรูวิชั่นนาว อัดความมันเต็มอิ่ม ทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ เริ่มระเบิดความันส์ ตั้งแต่ 1 มค 69 เวลา 1ทุ่ม เป็นต้นไป
ทนเสียงแฟนมวยเรียกร้องไม่ไหว แม็กซ์มวยไทย เตรียมกลับมาสร้างปรากฏการณ์ความมันส์สุดยิ่งใหญ่อีกครั้ง ในปี 2569 ที่จะถึงนี้ โดยจับมือร่วมกับแบรนด์ ยักษ์ใหญ่ ของไทยอย่างทรูวิชั่นนาว ยิงสดกระหึ่ม ผ่านแอบพลิเคชั่น 5 วันต่อสัปดาห์ เริ่ม ประเดิมศักราชใหม่ 1 มกราคม 2569 แฟนแม็กซ์มวยไทยตัวจริง หรือ เอฟซี มวยไทย3 ยกพลาดไม่ได้เป็นอันขาด ด้านประธานหนุ่มไฟแรง “เพชร อาสิระ” คุมบังเหียนแม็กซ์มวยไทยกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้ง พร้อมมอบความสุดแบบจัดเต็ม ทุกวันจันทร์ ถึง วัน ศุกร์ กันแบบเต็มอิ่ม แถมยังยึดแนวทางการตัดสินอันเป็นเอกลักษณ์สไตล์แม็กซ์ ให้เครดิตมวยเดิน หวังกลับมายืนอยู่ในหัวใจแฟนมวยไทยอีกครั้ง
เท่านั้นยังไม่พอ ประธาน “เพชร อาสิระ” แห่งแม็กซ์มวยไทย ยืนยันแฟนมวยไทยที่ต้องการชมสดติดขอบสนาม ยังรับชมฟรีเช่นเคย ณ เวทีแม็กซ์มวยไทยสเตเดี่ยมพัทยา ถือว่าเป็นการคืนความสุขให้แฟนมวยแม็กซ์มวยไทย และแฟนมวยไทย ได้เข้าถึงอรรถรสแห่งความมันส์กันอีกครั้ง
โดยแม็กซ์มวยไทย จะกลับมาทำการถ่ายทอดสด ผ่านแอพลิเคชั่น ทรูวิชั่นนาว(True vision now) สามารถ ดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่าน แอพสโตร์(App store) และ เพลย์สโตร์(Play store) ได้ทุกระบบ ทั้งแอนดรอยด์ และ IOS ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 19.00น.เป็นต้นไป เริ่มทำการถ่ายทอดสด ตั้งแต่วันที่ 1มกราคม 2569 นี้ ยิงสดจากสนามมวยแม็กซ์มวยไทยสเตเดี่ยมพัทยา