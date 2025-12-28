วิ่งไป ยิ้มไป กับน้องหมาคู่ใจใน Dog Fun Run with Partner 2025 ในงาน Princess’s Cup Thailand 2025

เพิ่มความน่ารักและความอบอุ่นให้กับงาน Princess’s Cup Thailand 2025 ด้วยกิจกรรมพิเศษ Dog Fun Run with Partner 2025 ชวนเจ้าของจูงน้องหมาคู่ใจ มาร่วมวิ่งหรือเดินบนเส้นทางเอ็กซ์คลูซีฟภายใน กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ พื้นที่พิเศษที่เปิดให้เข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้น
กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ระยะทาง ได้แก่ ระยะ 2 กิโลเมตร สำหรับสายแอคทีฟ วิ่งสนุกบนพื้นผสมทั้งลู่วิ่ง คอนกรีต และสนามหญ้า พร้อมจุดเช็คอินสำคัญ อาทิ สนามหญ้า IGP อาคารกองพัน ม.29 โรงพยาบาลม้า อาคารทรงงาน พื้นที่ปล่อยม้า และโรงขี่ม้า และระยะ 1 กิโลเมตร สำหรับสายชิล เดินสบาย ๆ รอบสนามหญ้าและบริเวณชมรมขี่ม้า ก่อนกลับเข้าสู่เส้นชัยอย่างเพลิดเพลิน
Dog Fun Run with Partner 2025 นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของ Princess’s Cup Thailand 2025 ให้สนุก อบอุ่น พร้อมสร้างช่วงเวลาดี ๆ ระหว่างเจ้าของและน้องหมาคู่ใจ
วันนี้วันสุดท้าย! ร่วมงาน Princess’s Cup Thailand 2025 เข้าฟรี และเดินชิล Flea Market กลางสนามขี่ม้า เวลา 15.00–22.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เดินทางง่าย BTS สนามเป้า
ติดตามข่าวสาร ไฮไลต์การแข่งขัน และภาพบรรยากาศสุดประทับใจได้ทาง Facebook : Princess's Cup Thailand
