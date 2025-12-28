"แม็คมานามาน" ตำนานหงส์แดงบุกพัทยา “JAS-Monomax” จัดใหญ่ส่งท้ายปีเชียร์บอลริมทะเลครั้งแรกในไทย

ส่งท้ายปีด้วยความมันส์ระดับโลก! เมื่อ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียว ร่วมกับ Monomax แพลตฟอร์มหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและเอมิเรตส์เอฟเอคัพตลอด 6 ฤดูกาล เนรมิตชายหาดพัทยากลางให้กลายเป็นพื้นที่เชียร์ฟุตบอลสุดยิ่งใหญ่ ที่รวมทั้งกีฬา ความบันเทิง และบรรยากาศริมทะเลไว้ในงานเดียวกับกิจกรรม “Monomax : Watch Party on the Beach” เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยมีแฟนบอลและนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานและลุ้นของรางวัล Exclusive สุดพิเศษกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่ช่วงบ่ายจนค่ำ สร้างสีสันใหม่ให้กับเมืองพัทยาอย่างแท้จริง
งาน “Monomax : Watch Party on the Beach” ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารกลุ่ม JAS และทีมผู้บริหารกลุ่ม MONO นำโดย ซัง โด ลี กรรมการ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), วรพรรณ จันทร์เพ็ญ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), ปิติฤดี ศิริสัมพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกำกับดูแลและกฎระเบียบ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), ปัทมนันท์ พันธุ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่าย บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), หทัยทิพย์ หมัดจุ้ย ผู้อำนวยการธุรกิจ Monomax บริษัท โมโน สตรีมมิ่ง จำกัด และ บรรณสิทธิ์ รักวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก
โดยงานนี้ได้ 2 ทีมฟุตบอลเยาวชนอย่าง “หมอนทองวิทยา” และ “เมืองพัทยา 7” มาร่วมกิจกรรมกับแฟนบอลแบบใกล้ชิด พร้อมด้วยสีสันจากเหล่าพิธีกรรายการ Max Sport : Fan Zone นำโดย “โก๊ะตี๋ อารามบอย”, “เสนาหอย-เกียรติศักดิ์ อุดมนาค”, “Candid Kibt” และ “นิว-ชัยพล” พร้อมคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง D Gerrard ทำให้บริเวณชายหาดพัทยา เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของแฟนบอลทุกเพศทุกวัย
และไฮไลต์สำคัญของงานคือการปรากฏตัวของตำนานลูกหนังระดับโลก “สตีฟ แม็คมานามาน” (Steve McManaman) อดีตปีกจอมพริ้วของลิเวอร์พูล ที่มาร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมโดยนำรายได้จากการแข่งขันมอบให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษจากการโชว์โดรนแปรอักษรขึ้นข้อความ “Welcome Steve McManaman” กลางท้องฟ้าริมหาดพัทยาอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องยาวนานถึง 12 นาที สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แฟนบอลและนักท่องเที่ยวตลอดแนวชายหาด พร้อมพูดคุย วิเคราะห์เกมและร่วมชมถ่ายทอดสดบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกสุดเดือดระหว่าง “ลิเวอร์พูล” พบ “วูล์ฟแฮมป์ตัน” บนจอยักษ์ริมชายหาดที่ใหญ่ที่สุดครั้งแรกในประเทศไทย ความมันส์ยิ่งทวีคูณ เมื่อได้ 2 นักพากย์ขวัญใจแฟนบอล “บอบู๋-บูรณิจฉ์ รัตนวิเชียร” และ “แจ็คกี้-อดิสรณ์ พึ่งยา” มาร่วมปลุกอารมณ์เกม ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังกึกก้องของแฟนหงส์แดงและแฟนหมาป่าที่รวมพลังกันเต็มชายหาด
ถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีที่ยิ่งใหญ่และเปิดมิติใหม่ของการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทย! แฟนบอลสามารถติดตามกิจกรรมพิเศษจาก Monomax ได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก Monomax Sport เพื่อไม่พลาดงานใหญ่ครั้งต่อไป