ฮือฮา! “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย“​ ตำนานสอยคิว ลงสส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรครวมไทยสร้างชาติ

“ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม ยอดนักสนุกเกอร์ระดับตำนานของเมืองไทย อดีตมือ 3 ของโลก สร้างความฮือฮาด้วยการลงสมัคร สส.บัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) พรรครวมไทยสร้างชาติ โดยเจ้าตัวมีรายชื่ออยู่ในลำดับที่ 48 ของพรรค ซึ่งนับว่าเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นครั้งแรกของ “ต๋อง” ที่อาสาเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ในฐานะนักการเมืองด้วย
สำหรับการ "เลือกตั้ง 2569" ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ก.พ. 2569 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศเปิดรับผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ระหว่างวันที่ 28-31 ธันวาคม 2568 โดยพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องจับเบอร์พรรคการเมืองแบบบัญชีรายชื่อ หรือเรียกว่า เบอร์ปาร์ตี้ลิสต์ ซึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติ ได้เบอร์ 6
ก่อนหน้านี้ “บิ๊ก สระบุรี” หรือ อรรถสิทธิ์ มหิทธิ ซึ่งเป็นหนึ่งในฮีโร่ของวงการสนุกเกอร์ไทย ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกสนุกเกอร์สมัครเล่น ปี 2007 ก็เพิ่งประกาศตัวลงสมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสระบุรี กับสังกัด พรรคประชาชน ไปหมาดๆ