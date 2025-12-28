ปิดฉาก ‘R80 Rajadamnern Anniversary’ ศึกประวัติศาสตร์ฉลอง 80 ปี เวทีมวยราชดำเนิน RWS กระหน่ำแจกโบนัสสูงถึง 4.5 ล้านบาท

เวทีมวยราชดำเนิน สังเวียนมวยไทยระดับตำนาน ปิดฉากค่ำคืนแห่งประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอย ในรายการ “R80 Rajadamnern Anniversary” มหาศึกมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี ของเวทีราชดำเนิน โดยระดมสุดยอดคู่มวยที่ดีที่สุดแห่งยุคมาประชันฝีมือกันอย่างดุเดือด เข้มข้น และเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีแห่งสังเวียน ท่ามกลางแฟนหมัดมวยทั้งไทยและต่างชาติที่เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานเต็มความจุสนาม พร้อมสร้างสถิติใหม่ด้วยเงินรางวัลและโบนัสรวมสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 4.8 ล้านบาท ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของเวทีมวยไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก
นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) กรรมการบริหารเวทีราชดำเนิน และประธานรายการ RWS เผยว่า “ค่ำคืนนี้คือหมุดหมายสำคัญของหน้าประวัติศาสตร์วงการมวยไทยอย่างแท้จริง รายการ R80 Rajadamnern Anniversary ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันชกมวย แต่คือการประกาศศักยภาพของเวทีมวยราชดำเนินในยุคใหม่ และเป็นการเฉลิมฉลองจิตวิญญาณของมวยไทยที่ได้รับการสืบทอดและหล่อหลอมมาอย่างยาวนานตลอด 8 ทศวรรษ ในนามของคณะผู้จัดงาน ขอชื่นชมหัวใจนักสู้ของนักมวยทุกคนที่ขึ้นชกในค่ำคืนนี้ ทุกคู่ต่างทุ่มเทฝีมืออย่างสุดกำลัง แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ความงดงาม และเกียรติภูมิของมวยไทยได้อย่างสมศักดิ์ศรีตำนานเวทีมวยราชดำเนิน ที่สำคัญที่สุด ขอขอบคุณแฟนหมัดมวยทุกท่าน พันธมิตรจากทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรกีฬามวยระดับโลก ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมวยไทยสู่เวทีนานาชาติมาโดยตลอด 80 ปี ความสำเร็จในวันนี้คือของขวัญอันทรงคุณค่าที่เวทีมวยราชดำเนินขอมอบให้กับวงการมวยไทยและแฟนกีฬาทั่วโลก และในปีต่อ ๆ ไป RWS จะเดินหน้ายกระดับมวยไทยต้นตำรับไปสู่สากลมากขึ้น”
สำหรับเกมการแข่งขันบนสังเวียน เต็มไปด้วยความตื่นเต้นเร้าใจตั้งแต่คู่แรกจนถึงคู่เอก ทุกยกทุกวินาทีสะกดสายตาแฟนหมัดมวยทั้งสนาม สะท้อนพลังของมวยไทยในค่ำคืนประวัติศาสตร์ครบรอบ 80 ปีได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยผลการแข่งขัน คู่เอก ซูเปอร์ไฟต์ (รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต) กับการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกของสองสุดยอดนักชกต่างรุ่น ระหว่าง “แดเนียล โรดริเกวซ” แชมป์เวทีราชดำเนิน รุ่น 154 ปอนด์ ปะทะ “เพชรมรกต บังมัดคลองตัน” แชมป์รุ่นมิดเดิลเวต 160 ปอนด์ การชกเต็มไปด้วยจังหวะแลกอาวุธอันดุเดือด สมศักดิ์ศรีซูเปอร์ไฟต์แห่งยุค ก่อนที่ แดเนียล จะเป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้งกว่า เอาชนะคะแนน ไปได้อย่างสุดมันส์ ผงาดครองความยิ่งใหญ่ในรุ่นนี้ต่อไป ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มทั้งสนาม โดยที่ “แดเนียล” รับเงินรางวัลผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ 500,000 บาท กลับบ้านไปอีกด้วย
ต่อด้วย คู่รอง ซูเปอร์ไฟต์ (รุ่นแบนตัมเวต) อีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทย กับความร่วมมือระหว่าง RWS และ RISE เป็นการดวลกันระหว่าง “เจริญสุข บุญลานนามวยไทย” แชมป์ราชดำเนิน รุ่น 118 ปอนด์ รับมือผู้มาเยือนดีกรีแชมป์โลก “คาซูกิ โอซากิ” ยอดนักคิกบ็อกซิ่งจาก RISE นักชกอันดับ 3 ปอนด์ต่อปอนด์ดีที่สุดของโลก โดย “เจริญสุข” อาศัยชั้นเชิงมวยไทย รวมถึงพละกำลังและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ ไล่ออกอาวุธตลอด 5 ยก ก่อนจะเอาชนะคะแนน ไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี ซึ่งคู่นี้มีโบนัสแตกรวมสูงถึง 1,500,000 บาท โดย “เจริญสุข” รับไป 500,000 บาท ในฐานะผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ และได้ดับเบิ้ลโบนัสดุเดือดอีก 500,000 บาท ส่วน “โอซากิ” รับดับเบิ้ลโบนัสดุเดือดไป 500,000 บาท เป็นรางวัลของนักสู้หัวใจสิงห์ในครั้งนี้
นอกจากนี้ ยังมี ศึกสายเลือดแชมป์ราชดำเนิน รุ่น 122 ปอนด์ เพื่อชิงความเป็นหนึ่ง ระหว่าง “เพชรศิลา ว.อุรชา” พบกับ “ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน” เกมการชกดำเนินไปอย่างเข้มข้นและเปี่ยมด้วยชั้นเชิง ก่อนที่ ขุนศึกน้อย จะออกอาวุธได้เข้าเป้ามากกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนเหนือ เพชรศิลา คว้าชัยในศึกแห่งศักดิ์ศรี ผงาดขึ้นเป็นเบอร์ 1 ของรุ่นนี้ได้อย่างสวยงาม นอกจากนั้นโบนัสคู่นี้ RWS จ่ายแรงถึง 1,500,000 บาท ซึ่ง “ขุนศึกน้อย” รับไป 500,000 บาท ในฐานะผู้ชนะซูเปอร์ไฟต์ และได้ดับเบิ้ลโบนัสดุเดือดอีก 500,000 บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท ส่วน “เพชรศิลา” รับโบนัสดุเดือดคูณ 2 จาก 250,000 บาท กลายเป็น 500,000 บาท
ปิดท้ายความมันด้วย ศึกชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นไลต์เวต 135 ปอนด์ ระหว่าง “แสงมณี ส.สมานการ์เม้นท์” เจ้าของแชมป์ ดวลเดือดกับ “สมรักษ์น้อย มวยเด็ด 789” แชมป์เฉพาะกาล โดยเป็นฝ่าย แสงมณี อาศัยประสบการณ์ที่เหนือกว่าออกอาวุธคุมเกมได้ตลอด และสามารถเอาชนะคะแนนเอกฉันท์รักษาแชมป์เส้นนี้ไว้ได้ ซึ่ง “แสงมณี” คว้าโบนัสรางวัลผู้ชนะไฟต์ชิงแชมป์ไปได้ 150,000 บาท ส่วน “สมรักษ์น้อย” แม้จะพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดาย แต่ฟอร์มการชกที่เดินเปิดเกมตลอด 5 ยก หัวใจสู้นี้ทำให้เขาคว้ารางวัลโบนัสดุเดือดไป 100,000 เป็นรางวัลของนักชกหัวใจสู้
นอกจากนี้ยังมีอีกคู่ดุเดือดที่รับโบนัสไปในงานนี้ นั่นคือ “ฤทธิ์เทวดา เพชรยินดีอะคาเดมี่” ที่สามารถฟันศอกเอาชนะทีเคโอ “อเล็กเซย์ อูเลียนอฟ” ดาวดังชาวรัสเซียไปได้อย่างสวยงามในยกที่สาม งานนี้เขาได้รับโบนัสจาก RWS มากถึง 700,000 บาท ส่งผลให้ในรายการนี้ RWS แจกโบนัสรวมสูงถึง 4,500,000 บาท