"เวสต์บรูก" ทุบสถิติ "แมจิก" ขึ้นอันดับ 7 แอสซิสต์ตลอดกาล

รัสเซลล์ เวสต์บรูก การ์ดตัวเก๋า ซาคราเมนโต คิงส์ ส่อง 21 แต้ม และแซง แมจิก จอห์นสัน ตำนานบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ชึ้นอันดับ 7 แอสซิสต์สูงสุดตลอดกาล เกมเอาชนะ ดัลลัส มาเวอริกส์ 113-107 ที่สนามโกลเดน วัน เซ็นเตอร์ วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม ตามเวลาไทย
เวสต์บรูก เก็บอีก 5 รีบาวน์ด กับ 9 แอสซิสต์ รวม 10,149 แอสซิสต์ ตลอดอาชีพ มากกว่า แมจิก 8 แอสซิสต์
เวสต์บรูก วัย 37 ปี ตามหลัง โดมินิค วิลกินส์ อันดับ 19 คะแนนสูงสุดตลอดกาล 9 แต้ม ขณะที่ คิงส์ (ชนะ 8 แพ้ 23) เก็บชัยชนะเกมที่ 3 จาก 13 เกม
ดัลลัส ตีตื้น 107-111 เหลือ 9 วินาที ก่อน เดอมาร์ เดอโรซาน ยิง 2 ลุกโทษตอกฝาโลง
คีออน เอลลิส ยิง 3 คะแนนเข้าเป้า 5 ลูก สกอร์ 21 แต้ม มักซิม เรย์โนด์ บวกเพิ่ม 19 แต้ม และ เดนนิส ชโรเดอร์ การ์ดชาวเยอรมัน เสริมอีก 10 แต้ม ช่วย คิงส์ ชนะ ดัลลัส 4 เกมติดต่อกัน แบบเฮด-ทู-เฮด
แมฟส์ (ขนะ 12 แพ้ 21) ได้ คูเปอร์ แฟล็กก์ ดราฟต์เบอร์ 1 ปี 2025 แบกทีม 23 แต้ม 6 รีบาวน์ด 5 แอสซิสต์ แต่เสีย 5 เทิร์นโอเวอร์ พี.เจ. วอชิงตัน ทำไป 17 แต้ม กับ 4 บล็อก และ เคลย์ ธอมป์สัน ซัดอีก 14 แต้ม
ผลคู่อื่นๆ
เดนเวอร์ นักเก็ตส์ แพ้ ออร์แลนโด แมจิก 126-127
ฟีนิกซ์ ซันส์ ชนะ นิว ออร์ลีนส์ เพลิแกนส์ 123-114
นิว ยอร์ก นิกส์ ชนะ แอตแลนตา ฮอว์กส 128-125
อินเดียนา เพเซอร์ส แพ้ ไมอามี ฮีต 116-142
มิลวอกี บัคส์ ชนะ ชิคาโก บูลล์ส 112-103
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ 100-117
บรูกลิน เน็ตส์ ชนะ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส 123-107
ยูทาห์ แจซซ์ ชนะ ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส 127-114