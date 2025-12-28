"สเตราด์" เครื่องร้อน 6 นาทีแรก "เท็กแซนส์" เข้าเพลย์ออฟ 3 ปีติด

ฮุสตัน เท็กแซนส์ เข้าเพลย์ออฟ 3 ปีติดต่อกันครั้งแรกของแฟรนไชส์ และยืดสถิติชนะรวดเป็น 8 เกม หลังเอาชนะ แอลเอ ชาร์เจอร์ส 20-16 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามโซไฟ สเตเดียม วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม ตามเวลาไทย
ความร้อนแรงของ ซี.เจ.สเตราด์ ควอเตอร์แบ็ก เท็กแซนส์ เป็นเพียงการโหมโรง เกมนี้ทีมรับโชว์ฟอร์มเป็นพระเอกอีกครั้ง โดยเล่นงาน จัสติน เฮอร์เบิร์ต ควอเตอร์แบ็ก ชาร์เจอร์ส 5 แซ็ก
ดีเร็ก เบนเน็ตต์ ดีเฟนซีฟ เอนด์ ได้ 2 แซ็ก หลังลงเล่นเกมนี้สถิติ 3 แซ็ก จาก 15 เกมแรก แดเนียลล์ ฮันเตอร์ กับ เดนิโก ออตรี คนละ 1 แซ็ก และ เฮนรี โท'โอ โท'โอ แท็คเกิลสูงสุดของทีม 12 ครั้ง รวม 1 แท็คเกิลเสียระยะ
ฮุสตัน (ชนะ 11 แพ้ 5) ลงเล่นสัปดาห์ที่ 17 ในฐานะทีมเสียระยะน้อยสุดของลีก เฉลี่ย 273.3 หลาต่อเกม และเสียคะแนนน้อยสุดแค่ 16.6 แต้มต่อเกม
สเตราด์ ขว้างทัชดาวน์ 75 หลาให้ เจย์เดน ฮิกกินส์ ปีกนอกรุกกี้ แค่เพลย์บุกที่ 3 ของ เท็กแซนส์ และขว้างทัชดาวน์ 43 หลาให้ เจย์ลิน โนเอล เพียงไดรฟ์การบุกที่ 2 ของทีม ส่งผลให้ เท็กแซนส์ นำห่าง 14-0 ด้วยเวลาไม่ถึง 6 นาทีแรก
ชาร์เจอร์ส (ชนะ 11 แพ้ 5) ทำสกอร์ได้เพียง 1 ฟิลด์โกลตลอดครึ่งแรก และบุกไม่ถึงเขต เอนด์ โซน จนกระทั่งท้ายควอเตอร์ 3
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่ง บัลติมอร์ เรฟเวนส์ ยังรักษาความหวังเข้าเพลย์ออฟ หลังถล่ม กรีน เบย์ แพ็คเกอร์ส คาบ้าน 41-24 ที่สนามแลมโบ ฟิลด์
เกมนี้ เดอร์ริค เฮนรี รันนิงแบ็ก เรฟเวนส์ วิ่งระยะสูงสุดของซีซัน 216 หลา 3 จาก 4 ทัชดาวน์ เฉพาะครึ่งแรก นับเป็นการวิ่งระยะมากกว่า 200 หลาครั้งที่ 7 ของอาชีพ แซง เอเดรียน พีเตอร์สัน และ โอ.เจ.ซิมป์สัน ขึ้นอันดับ 1 ตลอดกาลของลีก
เรฟเวนส์ (ชนะ 8 แพ้ 8) ต้องลุ้นให้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส จ่าฝูงดิวิชันเอเอฟซี (AFC) เหนือ แพ้ คลีฟแลนด์ บราวน์ส คืนวันอาทิตย์นี้ (28 ธ.ค.) เพื่อตัดสินแชมป์ดิวิชัน เยือน สตีลเลอร์ส วันที่ 4 มกราคม แต่กรณี พิตต์สเบิร์ก ชนะจะทำให้ บัลติมอร์ หมดลุ้นเข้าเพลย์ออฟ