ปรบมือกึกก้อง! นักชกไทยผงาด 6 แชมป์โลก ONE ส่งท้ายปี 2568

ส่งท้ายปี 2568 วงการกีฬาต่อสู้ไทยได้จารึกอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์อย่างยิ่งใหญ่ หลังนักกีฬาไทยผงาดครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE อันทรงเกียรติมากถึง 6 คน โดยพลาดเสียไปเพียงเส้นเดียวในช่วงครึ่งปีหลัง ขณะที่เข็มขัดเส้นที่เหลือยังคงถูกเก็บรักษาไว้บนผืนแผ่นดินไทยอย่างสมศักดิ์ศรี สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของนักสู้ไทยบนเวทีระดับโลก
ก่อนจะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ในปี 2569 เราขอพาไปทบทวนรายชื่อแชมป์โลก ONE ชาวไทยทั้ง 6 ราย
ผู้ร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจให้แฟนกีฬาชาวไทยทั่วประเทศ
ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย
แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)
ผลงานของ “ตะวันฉาย” ในปี 2568 เริ่มต้นจากการขึ้นป้องกันเข็มขัดมวยไทยครั้งที่ 4 ในศึก ONE 170 เมื่อช่วงต้นปี ด้วยการเอาชนะทีเคโอ “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” อย่างเหนือชั้น หลังจากนั้น “ตะวันฉาย” ขอข้ามสายมาล่าฝันในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 2 ไฟต์แต่ยังไปประสบผลสำเร็จ โดยตกเป็นฝ่ายพ่ายไม่ครบยกทั้ง 2 ไฟต์ ซึ่งต้องติดตามกันต่อว่าในปีหน้า “ตะวันฉาย” จะสามารถสลัดอาการบาดเจ็บจากความพ่ายแพ้ต่อ “หลิว เมิงหยาง” ในไฟต์ล่าสุด เพื่อกลับมากู้ศรัทธามหาชนได้หรือไม่
ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์
แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.)
“ซุปเปอร์บอน” ขึ้นชกในปี 2568 ไปทั้งหมด 2 ไฟต์ ซึ่งแม้ไฟต์แรกจะพลาดท่าถูก “ตะวันฉาย” อัดทีเคโอไปแบบสุดช็อกในศึกชิงบัลลังก์มวยไทยรุ่นเดียวกัน ในศึก ONE 170 แต่ไฟต์ล่าสุดในศึก ONE 173 เมื่อเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา “ซุปเปอร์บอน” ก็สามารถคืนฟอร์มเก่งได้สำเร็จ หลังบุกไปรักษาบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งด้วยการไล่ต้อนเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “มาซาอากิ โนอิริ” แชมป์โลกเฉพาะกาลขวัญใจเจ้าถิ่น
นาบิล อานาน
แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
ปี 2568 ถือเป็นปีทองของ “นาบิล” อย่างแท้จริง โดยออกสตาร์ตด้วยการขึ้นครองเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล จากการเอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” จากสกอตแลนด์ในศึก ONE 170 ตามด้วยถอนแค้น “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. ก่อนที่ 3 เดือนต่อมาจะได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต อย่างเป็นทางการ
หลังจากนั้น “นาบิล” ข้ามสายไปลงแข่งในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 2 ไฟต์ติดต่อกัน โดยประเดิมไฟต์แรกในศึก ONE ลุมพินี 126 เมื่อเดือน ก.ย. ด้วยการแลกเดือดกับ “อิเลียส เอ็นนาฮาชิ” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต อย่างสนุกแต่น่าเสียดายที่เกมจบลงแบบ “ไม่มีผลแข่งขัน” และล่าสุด “นาบิล” ขยับมาชกรุ่นเฟเธอร์เวตครั้งแรกใน ONE เอาชนะ “ฮิโรมิ วาจิมะ” คู่ชกดีกรีแชมป์ K-1 ชาวญี่ปุ่นไปได้อย่างสวยงามในศึก ONE 173
ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย
แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125–135 ป.)
ผลงานในปี 2568 ของ “ซุปเปอร์เล็ก” ถือว่าน่าผิดหวังไม่น้อย เริ่มต้นจากการหล่นจากตำแหน่งแชมป์โลก ONE 2 รุ่น 2 กติกา หลังพลาดทำเข็มขัด ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต หลุดมือบนตาชั่ง ก่อนจะถูก “นาบิล” ที่ครองแชมป์เฉพาะกาลในตอนนั้นถอนแค้นเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ในศึก ONE 172 เมื่อเดือน มี.ค. และล่าสุดในศึก ONE 173 “ซุปเปอร์เล็ก” ยังเรียกฟอร์มเก่งไม่สำเร็จ ถูก “ยูกิ โยซะ” จอมสาดแข้งชาวญี่ปุ่นเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ ในการขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต ครั้งแรกบนเวที ONE
อย่างไรก็ตาม ปีหน้า “ซุปเปอร์เล็ก” ได้ประกาศแล้วว่าพร้อมกลับไปทำหน้าที่ป้องกันแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เป็นครั้งที่ 3 รวมถึงต้องการทวงคืนเข็มขัดมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต กลับมาให้ได้
พระจันทร์ฉาย พีเค.เอซีไอ.ป๋องสุพรรณ
แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
“พระจันทร์ฉาย” ประเดิมไฟต์แรกในปี 2568 ด้วยการรักษาเข็มขัดมวยไทยจากการเอาชนะทีเคโอ “เอลลิส บาร์โบซา” จากสหราชอาณาจักรในศึก ONE Fight Night 28 เมื่อเดือน ก.พ. แต่น่าเสียดายที่ 8 เดือนต่อมาในศึก ONE Fight Night 36 เขาต้องพ่ายคะแนนเอกฉันท์ให้กับ “โจนาธาน ดิ เบลลา” คู่ปรับเก่าตัวแทนอิตาลี/แคนาดา เสียเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่ได้มาครองเมื่อปี 2567 ไปอย่างน่าเสียดาย
ทั้งนี้ “พระจันทร์ฉาย” ถูกวางคิวให้ขึ้นป้องกันแชมป์โลกมวยไทยครั้งต่อไปเป็นที่เรียบร้อย โดยจะต้องดวลกับ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” ผู้ท้าชิงลูกครึ่งไทย-มาเลย์ ซึ่งต้องรอติดตามกันให้ดีว่ามวยคู่หยุดโลกไฟต์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม
แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
ผลงานในปี 2568 ของ “เพชรจีจ้า” บอกได้คำเดียวว่าไม่ธรรมดา เริ่มจากการบุกไปรั้งเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกจากเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “คานะ โมริโมโตะ ในศึก ONE 172 และล่าสุดหวนกลับมาชกในกติกามวยไทยในรอบกว่า 2 ปี เอาชนะทีเคโอ “มาร์ตินา โดมินชัค” จากโปแลนด์ไปได้ตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE Fight Night 38 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. ที่ผ่านมา พร้อมประกาศลั่นถึงเป้าหมายต่อไปที่ต้องการคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต จาก “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” สาวแกร่งจากบราซิลมาครองให้ได้