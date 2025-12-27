6 ยอดนักสู้ผงาดคว้าตำแหน่ง “นักกีฬาดาวเด่นประจำปี 2568”

ONE องค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาการต่อสู้ชั้นนำจากทั่วโลก ได้แสดงศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่ โดยในปี 2568 คณะกรรมการของ ONE ได้พิจารณาผลงานของนักกีฬาฟอร์มจัดที่สามารถสร้างความแตกต่างและโดดเด่นมากที่สุด กระทั่งได้ 6 นักสู้ที่คู่ควรได้รับรางวัล “นักกีฬาดาวเด่น ประจำปี 2568” ได้แก่
1.นาบิล อานาน
"นาบิล อานาน" โชว์ฟอร์มโดดเด่นตั้งแต่ต้นปี หลังกดน็อก "นิโค คาร์ริลโล" ในเดือน ม.ค. ก่อนยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้ยอดมวยผู้เก่งกาจปอนด์ต่อปอนด์อย่าง "ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย" ในอีก 2 เดือนต่อมา จากนั้นเขาข้ามสายไปชิมลางในกติกาคิกบ็อกซิ่ง โดยฉายแววเด่นและกำลังไปได้สวยอย่างต่อเนื่อง
2. ยูกิ โยซะ
“ยูกิ โยซะ” นักชกจอมสาดแข้งจากญี่ปุ่น ประเดิมสังเวียน ONE ด้วยการชนะ “เอลบรุส ออสมานอฟ” นักสู้จากรัสเซีย จากนั้นเดินหน้าคว้าชัยกำราบนักชกแถวหน้าของไทยถึง 2 คนคือ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” อดีตแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต และ “ซุปเปอร์เล็ก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย” ทำให้ตอนนี้ “ยูกิ” เก็บชัยชนะ 3 ไฟต์รวดมาได้อย่างสวยงาม
3. นาดากะ
“นาดากะ” นักชกเลือดซามูไร เดินหน้ากวาดชัยชนะอย่างเหนือชั้นมา 3 ไฟต์รวด ก่อนจะมาเจอ “หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา” มวยจอมโหดจากศรีสะเกษ ผู้ยังไม่เคยแพ้ใครในรายการของ ONE ซึ่ง“นาดากะ” ออกอาวุธได้เฉียบคมจึงคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นอะตอมเวตเส้นแรกในประวัติศาสตร์ ONE ไปครองอย่างสง่างาม
4.ไท รูโทโล
“ไท รูโทโล” จอมล็อกจากสหรัฐอเมริกา ผู้คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE ปล้ำจับล็อก รุ่นเวลเตอร์เวต (170-185 ป.) มาครองได้สำเร็จจากการเอาชนะ “มาโกเมด อับดุลคาดิรอฟ” จากรัสเซีย ก่อนจะข้ามสายมาชิมลางในกติกา MMA เป็นครั้งแรก แม้จะเป็นหน้าใหม่แต่สามารถชนะซับมิชชันคู่ชกมากประสบการณ์ได้ 2 ไฟต์รวด และยังครองสถิติไม่แพ้ใครตลอดการแข่งขัน 10 ไฟต์ใน ONE
5.สเตลลา เฮเมตซ์เบอร์เกอร์
“สเตลลา” ประเดิมในรายการ ONE ลุมพินี ด้วยการชนะ 3 ไฟต์ติด ก่อนจะได้สัญญาขึ้นมาสู้บนเวทีใหญ่ และทำผลงานชิ้นโบแดง หักปากกาเซียนเอาชนะ “แจ็กกี บุนตัน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) คู่ชกจากสหรัฐอเมริกา คว้าเข็มขัดแชมป์โลก มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตที่ว่างอยู่มาครองสำเร็จ
6.ซาเมต อักเดเว
“ซาเมต อักเดเว” นักชกไร้พ่ายจากตุรกี หักปากกาเซียนด้วยการเอาชนะ“โรมัน เคร็กเคลีย” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นไลต์เฮฟวีเวต (205-225 ป.) และมวยไทย รุ่นเฮฟวีเวต (225-265 ป.) ทำให้สามารถคว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฮฟวีเวต มาได้สำเร็จตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกบนเวที ONE