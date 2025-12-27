Fürst Henry Arena สนามขี่ม้าในร่มใจกลางกรุงเทพฯ ที่แรก จัด Princess’s Cup Thailand 2025

ประเทศไทยก้าวสู่หน้าประวัติศาสตร์วงการกีฬาขี่ม้าเอเชียอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อการแข่งขัน Princess’s Cup Thailand 2025 จัดการแข่งขัน Indoor Eventing ประเภท Cross Country เป็นครั้งแรกของทวีปเอเชีย ณ สนาม Fürst Henry Arena สนามขี่ม้าในร่มมาตรฐานสากลใจกลางกรุงเทพมหานคร ภายในหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)
การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึง พระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ พลเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬาขี่ม้าไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างสนามขี่ม้าที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกซ้อมและการแข่งขันระดับสูง พร้อมยกระดับศักยภาพนักกีฬาขี่ม้าไทยสู่เวทีโลก
Fürst Henry Arena นับเป็นสนามขี่ม้าในร่มที่มีความโดดเด่นทั้งด้านโครงสร้างและมาตรฐานความปลอดภัย รองรับการแข่งขันได้ทุกสภาพอากาศ และได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (FEI) การนำการแข่งขัน Eventing ซึ่งเป็นกีฬาที่ผสมผสานความเร็ว ความแข็งแกร่ง และทักษะขั้นสูง มาจัดในรูปแบบ Indoor Cross Country จึงถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวงการกีฬาขี่ม้า
เข้าร่วมงานฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2568 และปล่อยใจไปกับบรรยากาศ Flea Market สุดละมุนกลางสนามขี่ม้า เปิดเวลา 15.00 – 22.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เดินทางสะดวกด้วย BTS สถานีสนามเป้า
