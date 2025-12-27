กทพ. เปิดตัว “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ” สนามบาสเกตบอลใต้ทางพิเศษมาตรฐานสากล สร้างแรงบันดาลใจเยาวชนสู่นักบาสเกตบอลอาชีพ

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เดินหน้าสานต่อพันธกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบเขตทางพิเศษให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส จัดกิจกรรมครั้งใหญ่ภายใต้โครงการ “ลานสร้างสุขพิเศษ รวมใจ โดย การทางพิเศษฯ” ด้วยการพลิกโฉมลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช ให้กลายเป็นลานบาสเกตบอลกลางแจ้งที่ได้มาตรฐานสากล พร้อมจัดบาสเกตบอลคลินิกและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด โดยได้เชิญนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาร์ม ณัฐกานต์ เมืองบุญ - สุขเดฟ โคเคอร์ ร่วมถ่ายทอดทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่นักบาสเกตบอลอาชีพ ในวันพุธที่ 7 มกราคม 2569 ณ ลานกีฬาวังทองหลาง (ฝั่งเหนือ) ใต้ทางพิเศษฉลองรัช กรุงเทพฯ
