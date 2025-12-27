TOAVH ชวนวิ่งการกุศล ระดมทุนสร้างโพรงรังเทียมสำหรับนกเงือก ในงาน “TOAVH RUN X Homes for Hornbills”

TOAVH เชิญชวนร่วมงานวิ่งการกุศล “TOAVH RUN X Homes of Hornbills” วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 เดินหน้าระดมทุนสร้างโพรงรังเทียมให้นกเงือก ในโครงการ Homes for Hornbills เปิดรับสมัครแล้ววันนี้!
“ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ” ประธาน กลุ่มบริษัทในเครือ ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง (TOAVH) เปิดเผยว่า “ด้วยนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม TOAVH จึงได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ภายใต้ชื่อ “TOAVH RUN X Homes for Hornbills” ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 – บึงหนองบอน เพื่อสนับสนุนการสร้างโพรงรังเทียมให้แก่นกเงือก ในโครงการ Homes for Hornbills อันเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศของป่าไม้ในประเทศไทย ทั้งส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายและดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น”
“การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก และทีมนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมวัสดุธรรมชาติ ของภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร นับเป็นจุดเริ่มต้นในการร่วมอนุรักษ์นกเงือกให้ยั่งยืน และฟื้นฟูผืนป่าไทยให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง” นายณัฏฐวุฒิ กล่าว
ศิริวรรณ นาคขุนทด นักวิจัย มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก เปิดเผยว่า “นกเงือก คือนักปลูกป่า ที่ช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ปัจจุบัน นกเงือก กำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนโพรงรังเทียมจากการลดลงของพื้นที่ป่า ส่งผลต่อการขยายพันธุ์และเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ดังนั้น ความร่วมมือกับ “ญาณินท์ ตั้งคารวคุณ” ผู้ก่อตั้งโครงการ “Homes for Hornbills” จึงมุ่งสร้างโพรงรังเทียมอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยรักษาชีวิตนกเงือกให้คงอยู่คู่ผืนป่าไทยต่อไป ขณะที่งานวิ่งในครั้งนี้ สะท้อนแนวคิด “สุขภาพดีแบบองค์รวม” ทั้งสุขภาพกายจากการวิ่ง สุขภาพใจจากการใช้เวลาในพื้นที่สีเขียวและการร่วมบริจาคสร้างโพรงรังเทียมให้นกเงือก และสุดท้าย สุขภาพสิ่งแวดล้อม ผ่านการสวมเสื้อที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล (PET) เพื่อโลกที่น่าอยู่ต่อไป”
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิจ สุทธิเรืองวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะมัณฑณศิลป์ ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของโครงการ “Homes for Hornbills” ซึ่งเป็นโครงการที่ผสานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเข้ากับองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การออกแบบและนวัตกรรมวัสดุอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการร่วมวิจัยและพัฒนาวัสดุคาร์บอนต่ำสำหรับผลิตโพรงรังเทียม โดยคำนึงถึงสมรรถนะทางวิศวกรรม ความปลอดภัยของสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม อาทิ การพัฒนาวัสดุคอมพอสิทจากกระสอบป่านร่วมกับพอลิเมอร์ชีวภาพที่ได้จากข้าวโพด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
งานวิ่งการกุศล “TOAVH RUN X Homes of Hornbills” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท Mini Marathon ระยะทาง 10 กม. อัตราค่าสมัคร 650 บาท, ประเภท Fun Run ระยะทาง 5 กม. อัตราค่าสมัคร 550 บาท และประเภท Family Run ระยะทาง 3 กม. อัตราค่าสมัคร 550 บาท โดยผู้สมัครทุกประเภท จะได้รับเสื้อวิ่ง ที่ผลิตจากขวดพลาสติกรีไซเคิล (PET) จำนวน 1 ตัว พร้อมหมายเลข BIB และเหรียญรางวัลที่ระลึก
สำหรับผู้เข้าเส้นชัย อันดับ 1 - 3 ชายและหญิง ประเภท Mini Marathon และประเภท Fun Run จะได้รับถ้วยรางวัล และรางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าเส้นชัย 50 อันดับแรก ในระยะทาง 10 กม. จะได้รับบัตร Voucher จาก DON DON DONKI มูลค่า 500 บาท และมูลค่า 300 บาท สำหรับระยะทาง 5 กม. แยกประเภทชาย-หญิง อย่างละ 25 รางวัล
นอกจากนี้ ผู้สมัครทุกคน ยังได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเงิน จำนวน 50 บาท โดยยอดเงินบริจาคทั้งหมด จะมอบให้แก่มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก เพื่อนำไปสร้างโพรงรังเทียมสำหรับนกเงือกต่อไป
TOAVH ขอเชิญชวนประชาชน นักวิ่ง และผู้รักธรรมชาติทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์นกเงือก และฟื้นฟูฝืนป่าไทย ด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล “TOAVH RUN X Homes for Hornbills” ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2569 ณ สวนหลวง ร.9 – บึงหนองบอน ผ่านช่องทางออนไลน์ https://race.thai.run/toavhrun2026 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป