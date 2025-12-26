Princess’s Cup Thailand 2025 เริ่มแล้ว! เปิดโซน Flea Market เดินชิลล์ ผ่อนคลายรับไลฟ์สไตล์สุดเพลิน

งาน Princess’s Cup Thailand 2025 เปิดบรรยากาศวันแรกอย่างคึกคัก ชวนประชาชนและผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ไลฟ์สไตล์สุดผ่อนคลายในโซน Flea Market ตลาดนัดภายในงานที่รวบรวมอาหารอร่อยหลากหลายสไตล์ ร้านอาหารรูปแบบ Food Truck สินค้าวินเทจให้เลือกช้อป พร้อมเพลิดเพลินกับ ดนตรีสดที่บรรเลงตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน ท่ามกลางบรรยากาศแสนสบาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนและใช้เวลาร่วมกันในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปี
นอกจากความเพลิดเพลินจากตลาด Flea Market แล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมพิเศษอีกมากมายตลอดการจัดงาน สร้างสีสันและความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกเพศทุกวัย
โดยวันที่ 27 ธันวาคม 2568 ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมชมและติดตามการแข่งขันไฮไลต์ที่จัดขึ้นอย่างเข้มข้นภายในงาน อาทิ การแข่งขันกีฬาขี่ม้ากระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง (JUMPING) การประกวดสุนัขสวยงาม SUPREME DOG SHOW และการแข่งขันสุนัขใช้งานระดับนานาชาติ DOG IGP ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างความตื่นเต้นและสะท้อนมาตรฐานการแข่งขันระดับสากล
เข้าร่วมงานฟรี Princess’s Cup Thailand 2025 ตั้งแต่วันนี้ – 28 ธันวาคม 2568 เวลา 16.00 – 23.00 น. ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เดินทางสะดวกด้วย BTS สถานีสนามเป้า
ติดตามข่าวสาร ไฮไลต์การแข่งขัน และภาพบรรยากาศสุดประทับใจได้ทาง Facebook : Princess’s Cup Thailand
