"ส.บอล" เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มอบหมาย "ฮัดสัน" ร่วมหา ผอ.ฝ่ายเทคนิคฯ

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำการประชุมสภากรรมการ ครั้งที่ 13/2568 (วาระเร่งด่วน) เป็นที่เรียบร้อย โดยผลมติการประชุม เตรียมเปลี่ยนแปลงโครงสร้างฝ่ายเทคนิค ภายในสมาคมฯ เพื่อแก้ไข และ ปรับปรุงข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากการพลาดเป้าหมายทั้ง 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย , ฟุตบอลหญิง , ฟุตซอลชาย และ ฟุตซอลหญิง ในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพ พร้อมมอบหมายให้ แอนโธนี ฮัตสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ ร่วมพิจารณา ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคจากต่างประเทศ เข้ามาทำหน้าที่
สำหรับ บทบาทของ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค จะมีหน้าที่หลักในการลงรายละเอียด ทั้งในการวางรากฐานเพื่อพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย โดยเฉพาะในระดับเยาวชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ , ประมวลผลข้อมูลต่อเนื่อง และ เชิงสถิติของนักกีฬาในสนาม รวมถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ จะเข้ามาทำงานร่วมกันโดยตรงกับ แอนโธนี ฮัตสัน หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ในฐานะที่เคยทำหน้าที่ ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค มาก่อน เพื่อบทบาทเชิงรุก ร่วมกันวางแนวทางการฝึกซ้อม และ รูปแบบการเล่นที่เหมาะสม ให้สอคคล้องกันทุกชุด ทั้งฟุตบอลชาย และ ฟุตบอลหญิง อีกทั้งยังจะเข้ามาทำหน้าที่ต่อยอดในโครงการสำคัญ ที่ สมาคมฯ ทำไว้ อาทิ FIFA TDS Talent ID และ การจัดการแข่งขันลีกเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับ โคคา-โคล่า (Coca-Cola) ต่อเนื่อง 3 ปี (พ.ศ. 2569 - 2571)
ทั้งนี้ นอกเหนือจากตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค สมาคมฯ ยังจะพิจารณาแต่งตั้ง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี โดยเร็วเช่นกัน เพื่อเตรียมทีมสู่อนาคต เริ่มจาก ฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ช่วงเดือนมิถุนายน 2569 ต่อด้วย ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบคัดเลือก ช่วงเดือนสิงหาคม 2569