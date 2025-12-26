"เมนู-เซิร์กซี" ส่อชวดย้าย "อโมริม" รับนักเตะไม่พอใช้

รูเบน อโมริม กุนซือ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศไม่ปล่อยนักเตะย้ายสโมสร ช่วงเปิดตลาดเดือนมกราคม ยกเว้นมีผู้เล่นเข้ามาทดแทน
ค็อบบี เมนู กับ โจชัว เซิร์กซี ต่างต้องการโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอครึ่งซีซันหลัง โดย เมนู ขอย้ายแบบยืมตัว และ เซิร์กซี อาจกลับไปค้าแข้งที่ประเทศอิตาลี
ถึงแม้ ยูไนเต็ด จะได้รับข่าวดี บรูโน เฟร์นีนด์ส มิดฟิลด์กัปตันทีม จะฟิตสมบูรณ์ รวมถึง ไบรอัน เอ็มบูโม, อาหมัด ดิยัลโล, และ นุสแซร์ มาซราอุย เสร็จสิ้นภารกิจศึกแอฟริกัน คัพ ออฟ เนชันส์ กลางเดือนมราคม แต่ อโมริม ไม่เชื่อว่าจะมีนักเตะเพียงพอใช้งาน
เทรนเนอร์โปรตุกีส กล่าว "มันคงไม่ง่ายสำหรับบางคนที่จะย้ายออก หากเราไม่มีตัวเข้ามาแทน"
"เรามีนักเตะไม่พอ แม้กระทั่้งตอนสภาพทีมสมบูรณ์ เรายังขาดนักเตะสำหรับบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้น"
"เราเป็นสโมสรที่ต้องมีความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง เรากำลังเผชิญปัญหาเหล่านี้ และตามความคิดของสื่อ, ผม และทุกคน เราต้องชนะทุกเกม มันไม่ใช่ปัญหา และไม่มีข้อแก้ตัว"
สำหรับเกม "บ็อกซิง เดย์" อโมริม จะขาดนักเตะระดับซีเนียร์ 7 คน รับมือ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด วันศุกร์นี้ (26 ส.ค.) โดย เมนู ยังพักรักษาอาการเจ็บน่อง ขณะที่ มัตไธจ์ส เดอ ลิกต์ กับ แฮร์รี แม็กไกวร์ ยังบาดเจ็บอยู่เช่นกัน