ลูกชาย "โชตา" รับหน้าที่มาสค็อต แมตช์ ลิเวอร์พูล ปะทะ วูล์ฟสฯ

ลูกชายของ ดิโอโก โชตา กองหน้าผู้ล่วงลับ จะทำหน้าที่มาสค็อต ศึกพรีเมียร์ ลีก อังกฤษ ระหว่าง ลิเวอร์พูล กับ วูล์ฟแฮมป์ตัน วันเดอเรอร์ส ที่สนามแอนฟิลด์ วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม
ปัจจุบัน ดิโอโก เสียชีวิตเกือบครบ 6 เดือน หลังประสบอุบัติเหตุรถยนต์พร้อมกับ อังเดร ซิลวา น้องชาย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2025
ขณะที่สาวก "เดอะ ค็อป" โฟกัสกับความสูญเสีย นักเตะผู้เป็นที่รัก แต่ยังตระหนักถึงสิ่งที่ภรรยาและลูกๆ ของ โชตา ต้องเผชิญ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาส
โดยสุดสัปดาห์นี้ ทีมย่านเมอร์ซีย์ไซด์ จะต้อนรับ วูล์ฟสฯ ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกระหว่าง 2 สโมสรของ โชตา นับตั้งแต่เสียชีวิต
พอล จอยซ์ ผู้สื่อข่าว "เดอะ ไทม์ส" รายงาน ดินิส กับ ดูอาร์เต ลูกชาย 2 คนของ โชตา จะเดินจูงมือนักเตะร่วมกับมาสค็อตคนอื่นๆ
อาร์เน สล็อต กุนซือ "หงส์แดง" กล่าว "ลองทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา มีทั้งเรื่องน่ายินดีและเสียใจสุดๆ ช่วงเวลาแบบนี้ไม่น่าแปลกที่เราจะนึกถึงความหลัง"
"มันทำให้ผมนึกถึงครอบครัวของ ดิโอโก โชตา เกี่ยวกับคริสต์มาสต์แรกของพวกเขาจะเป็นอย่างไร โดยไม่มี ดิโอโก"
"มันไม่ใช่หน้าที่ของผมว่า พวกเขาจะต้องหาการปลอบโยนที่ไหน แต่ผมหวังแค่เพียงความรู้สึกถึงความรักต่อ ดิโอโก จะช่วยเยียวยาพวกเขา"
"วันเสาร์นี้ความรู้สึกของความสูญเสียจะชัดเจนมาก แน่นอนเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ 2 สโมสรของ ดิโอโก บนเกาะอังกฤษ จะพบกันเอง นับตั้งแต่เขาเสียชีวิตอย่างน่าเศร้า"
"ไม่ต่างจากเรา วูล์ฟสฯ ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียนักเตะผู้เป็นที่รักเช่นกัน" เทรนเนอร์ชาวดัตช์ ทิ้งท้าย