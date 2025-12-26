“สุพัชนินทร์” คว้า 3 เงินปิดยกเหล็กกาตาร์ สื่อเจ้าถิ่นปิ๊ง 2 ดาวรุ่งไทยขอสัมภาษณ์พิเศษ

สุพัชนินทร์ คำแหง คว้า 3 เหรียญเงิน รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัม หญิง ปิดท้ายศึก กาตาร์ คัพ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สรุปผลงานจอมพลังไทยคว้าทั้งหมด 3 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ขณะที่ ”เขมิกา-ณัฐชา“ เนื้อหอมสื่อท้องถิ่นขอสัมภาษณ์ถึงความสำเร็จ
การแข่งขันยกน้ำหนัก รายการ กาตาร์ คัพ ที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ก่อนหน้าหน้าทีมไทยคว้าไปแล้ว 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 25 ธันวาคม 2568 ทีมไทยส่ง 2 จอมพลังลงชิงชัยปิดท้าย ผลมีดังนี้
รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ สุพัชนินทร์ คำแหง ยกท่าสแนตช์ ผ่านรวด 3 ครั้ง 103, 107, 111 กิโลกรัม ได้เหรียญเงิน ส่วนท่าคลีนแอนด์เจิร์ก สุพัชนินทร์ ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมยกผ่านรวดเช่นเคย 132, 140, 146 กิโลกรัม ได้เหรียญเงิน พร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่ 257 กิโลกรัม ได้เหรียญเงิน ทำให้คว้ารวม 3 เหรียญเงิน
ส่วน อุยซอล อิคเฮล์ฟ จากกาตาร์เจ้าถิ่น ได้ 3 เหรียญทอง หลังยกท่าสแนตช์ 116 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอน์เจิร์ก 161 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 277 กิโลกรัม โดยอมินา มามอน ยาเฮีย จากแอลจีเรีย ได้ 3 เหรียญทองแดง ท่าสแนตช์ 102 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอน์เจิร์ก 129 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม 231 กิโลกรัม
รุ่น 94 กิโลกรัม ชาย ประสิทธิ จอมเดชพิชยะ ลงแข่งขันในกลุ่มบี โดยหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันกลุ่มเอ ปรากฏว่า ท่าสแนตช์ ยกทำสถิติ 144 กิโลกรัม จบอันดับ 9 โดยท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 172 กิโลกรัม จบอันดับ 10 และน้ำหนักรวม 316 กิโลกรัม จบอันดับ 9 ส่วน ทอชเตมินอฟ มูคามมาโดค์เดอร์ จากอุซเบกิสถาน ได้ 3 เหรียญทอง ท่าสแนตช์ 166 กิโลกรัม, ท่าคลีนแอนด์เจิร์ก 194 กิโลกรัม และน้ำหนักรวม 360 กิโลกรัม
สรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการคว้ารวม 3 เหรียญทอง, 7 เหรียญเงิน, 2 เหรียญทองแดง โดยได้จาก เขมิกา กำเนิดศรี 3 เหรียญทอง รุ่น 48 กิโลกรัม หญิง, ณัฐชา แก้วน้อย 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง, ”ธีระวัตร รัตน์เพชร 1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง รุ่น 71 กิโลกรัมชาย, สุพัชนินทร์ คำแหง 3 เหรียญเงิน รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัมหญิง
พร้อมกันนี้ สื่อมวลชนท้องถิ่นของประเทศกาตาร์ ให้ความสนใจนักยกน้ำหนักไทยขอสัมภาษณ์ เขมิกา กำเนิดศรี เจ้าของ 3 เหรียญทองรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง และ ณัฐชา แก้วน้อย เจ้าของ 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัม หญิง ถึงความสำเร็จที่ได้รับจากการแข่งขันรายการนี้ โดยมี พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้จัดการทีมทำหน้าที่เป็นล่ามให้กับนักกีฬาไทย เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568