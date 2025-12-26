ยิงปืนรณยุทธฯหนุนกกท.ปรับภูมิทัศน์ศูนย์ฝึกกีฬาชลบุรีรองรับศึกนานาชาติในอนาคต

งหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานโดยทีมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯที่มี พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ เป็นนายกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย ซึ่งฝากผลงานไว้ที่ 3 เหรียญทอง, 4 เหรียญเงิน และ 5 เหรียญทองแดง โดยการแข่งขันจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี (ห้วยใหญ่)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ต่อศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก จ.ชลบุรี สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ โดย พลเอกเพิ่มศักดิ์ พวงสาโรจน์ นายกสมาคมฯ ได้มอบอุปกรณ์ในการเสริมศักยภาพของศูนย์ฝึก เช่นห้องน้ำ, ระบบโซล่าเซลล์ของไฟส่องสว่าง และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เช่น หญ้าเทียม ,ต้นไม้ และอื่นๆ แก่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1 โดยมีนายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ต่างๆที่ทางสมาคมฯให้การสนับสนุน เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมา
พลเอกเพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า เนื่องจากสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธฯ เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาที่มาใช้สถานที่ของศูนย์ฝึกฯ เป็นสนามฝึกซ้อมของนักกีฬา เป็นสนามแข่งขันรายการต่างๆทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ จึงเห็นถึงความสำคัญในการปรับภูมิทัศน์ของศูนย์ฝึกฯ โดยรวมให้เกิดความสะดวก และ ปลอดภัย แก่นักกีฬา เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนที่มาออกกำลังกาย ใช้ประโยชน์สาธารณะและกิจกรรมนันทนาการ รวมถึงมีความสวยงาม สร้างบรรยากาศที่ดี ทำให้เกิดความประทับใจแก่ผู้มาใช้สถานที่ดังกล่าว รวมถึงนักกีฬาต่างชาติที่จะเข้ามาร่วมแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติในหลายๆกีฬาที่จะจัดแข่งขันที่นี่ในอนาคตต่อไป