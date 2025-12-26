"โยคิช" ทุบแต้มสูงสุดต่อเวลา "นักเก็ตส์" ขาด 3 ตัวจริงฉลองชัย

นิโกลา โยคิช ซูเปอร์สตาร์ เดนเวอร์ นักเก็ตส์ สร้างสถิติบาสเกตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ทำสกอร์ 18 แต้มเฉพาะต่อเวลา เอาชนะ มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส 142-138 ที่สนามบอลล์ อารีนา วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม ตามเวลาไทย
โยคิช ทุบสถิติเดิมของ สตีเฟน เคอร์รี การ์ดจอมแม่น โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส ทำไว้ 17 แต้มเฉพาะต่อเวลา ปี 2016 สูงสุดของผู้เล่นทั้งฤดูกาลปกติและเพลย์ออฟ
ขณะเดียวกัน โยคิช ยังกดทริปเปิล-ดับเบิลครั้งที่ 179 ตลอดอาชีพ 56 แต้ม 16 รีบาวน์ด 15 แอสซิสต์ ตาม ออสการ์ โรเบิร์ตสัน เจ้าของสถิติอันดับ 2 ตลอดกาล 2 ครั้ง และ จามาล เมอร์เรย์ การ์ดจ่าย ช่วยอีก 35 แต้ม
นักเก็ตส์ (ชนะ 22 แพ้ 8) เก็บชัยชนะถึงแม้ขาด 3 ขุนพลตัวจริง คาเมรอน จอห์นสัน เจ็บเข่าขวา, แอรอน กอร์ดอน เจ็บแฮมสตริง (ต้นขาด้านหลัง) และ คริสเตียน เบราน์ เจ็บข้อเท้า
ด้าน แอนโธนี เอ็ดเวิร์ดส เหมา 44 แต้ม โดยแบก มินเนโซตา (ชนะ 20 แพ้ 11) คัมแบ็กจากตามหลัง 15 แต้ม เหลือ 5 นาทีครึ่งของเวลาปกติ กลับตัวยิง 3 คะแนน ช่วง 1.1 วินาทีสุดท้ายของเวลาปกติ ตีเสมอ 115-115
ถัดมา "แอนท์แมน" ยังสกอร์ 7 แต้มอย่างรวดเร็ว ขณะที่ ทิมเบอร์วูล์ฟส รันเปิดช่วงต่อเวลา 9-0 ก่อนเสียฟาวล์เทคนิกครบ 2 ครั้ง และถูกไล่ออก
ช่วงต่อเวลา โยคิช เซ็นเตอร์ชาวเซิร์บ ยิงฟิลด์โกลเข้าเป้า 3 จาก 3 ลูก รวม 3 คะแนน 2 จาก 2 ลูก และลูกโทษเข้าเป้า 10 จาก 11 ลูก
หลังเสียความได้เปรียบ 15 แต้มควอเตอร์ 4 นักเก็ตส์ ตามหลัง 115-124 แต่รันคืน 11-2 ตีเสมอ 126-126
ผลคู่อื่นๆ
คลีฟแลนด์ คาวาเลียร์ส แพ้ นิว ยอร์ก นิกส์ 124-126
ซาน อันโตนิโอ สเปอร์ส ชนะ โอกลาโฮมา ซิตี ธันเดอร์ 117-102
ดัลลัส มาเวอริกส์ แพ้ โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส 116-126
ฮุสตัน ร็อคเก็ตส์ ชนะ แอลเอ เลเกอร์ส 119-96