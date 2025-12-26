“ภูริพล” หวังร่วมงาน ”โค้ชจี” อีก รับมีส่วนสำคัญช่วยตนเองวิ่ง 9 วินาที

“บิว” ภูริพล บุญสอน ลมกรดหนุ่มทีมชาติไทย ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ด้วยการคว้า 3 เหรียญทอง วิ่ง 100 เมตร, วิ่ง 200 เมตร และ วิ่งผลัด 4x100 เมตร โดยทั้ง 3 รายการเป็นการทำลายสถิติประเทศไทย เผยถึงอนาคตว่า ซีเกมส์ครั้งที่ 33 สำหรับตน ถือว่าเกินคาดไปมากกับสิ่งที่ตั้งเอาไว้
“ภูริพล” เผยว่า ปีหน้าตนเองอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งรายการใหญ่ก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ญี่ปุ่น ก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ วางแผนไว้ว่าอยากจะไปเก็บตัวต่างประเทศ ก่อนการแข่งขันสัก 5-6 เดือน ซึ่งก็เล็งไว้ที่สหรัฐอเมริกา น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้ว
"ปีหน้าในการแข่งขันอเชียนเกมส์ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะทำลายสถิติของตัวเอง ให้ได้เป็นอันดับแรก"
เมื่อถูกถามถึง "โค้ชจี" เจนทรีย์ แบรดลีย์ เฮดโค้ชชาวอเมริกัน ที่เพิ่งจะหมดสัญญาไป และที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย กำลังเจรจาเพื่อต่อสัญญา ภูริพล เผยถึงเรื่องนี้ว่า หลังจากจบซีเกมส์ 2025 “โค้ชจี” เดินทางกลับประเทศเพราะหมดสัญญา ใจจริงก็อยากจะได้ตัวโค้ชกลับมาช่วยอีกเพราะเป็นคนที่ช่วยทำให้สถิติดีขึ้นมากๆ ช่วยทำให้วิ่ง 100 เมตร ต่ำกว่า 10 วินาทีได้ ซึ่งถ้าหากจำเป็นต้องเปลี่ยนโค้ชก็คงต้องปรับตัวเข้าหากันใหม่ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าโค้ชใหม่จะเป็นอย่างไร ส่วนตัวมองว่า “โค้ชจี” คือโค้ชที่ลงตัวแล้วชินกับเขาแล้วด้วย