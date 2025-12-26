"นิกซ์" ทำ 2 ทัชดาวน์ "บรองโกส์" จ่อแชมป์ดิวิชัน

เดนเวอร์ บรองโกส์ เอาชนะ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ รองแชมป์เก่า 20-13 โดย โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก วิ่งเอง 1 ทัชดาวน์ และขว้างทัชดาวน์แซงนำให้ อาร์.เจ. ฮาร์วีย์ รันนิงแบ็ก เหลือ 1 นาที 45 วินาที ในศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามแอร์โรว์เฮด สเตเดียม วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม ตามเวลาไทย
เกมนี้ นิกซ์ ขว้างได้ระยะ 182 หลา ขณะที่ บรองโกส์ (ชนะ 13 แพ้ 3) คัมแบ็กจากความพ่ายแพ้แก่ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 20-34 สัปดาห์ที่แล้ว เข้าใกล้แชมป์ดิวิชันเอเอฟซี (AFC) ตะวันตก หรือลุ้นเป็นทีมวางอันดับ 1 ของคอนเฟอเรนซ์ และสิทธิ์บายเพลย์ออฟรอบแรก
บรองโกส์ สามารถการันตีแชมป์ดิวิชันสุดสัปดาห์นี้ กรณี แอลเอ ชาร์เจอร์ส แพ้ ฮุสตัน เท็กแซนส์ เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค. ตามเวลาไทย
คริส โอลาโดกุน ควอเตอร์แบ็กสำรองอันดับ 3 กับ ทราวิส เคลซี ไทต์เอนด์จอมเก๋า ปลุกความหวังแก่ แคนซัส ซิตี ไดรฟ์สุดท้ายของเกม โดยบุกขึ้นหน้าอย่างรวดเร็ว หลัง บรองโกส์ ขึ้นนำ แต่การขว้างดาวน์ที่ 3 ตรงเส้น 26 แดนคู่แข่ง เกินเอื้อมของ เคลซี และ โอลาโดกุน ขว้างดาวน์ที่ 4 ให้ มาร์คิส บราวน์ ปีกนอก เข้าเอนด์ โซน ลึกเกินไป
นอกจาก ชีฟส์ (ชนะ 6 แพ้ 10) ขาด แพทริค มาโฮมส์ กับ การ์ดเนอร์ มินชูว์ 2 ควอเตอร์แบ็ก เอ็นหัวเข่าฉีก ยังไม่มี ราชี ไรซ์ ปีกนอก รวมถึงคนอื่นๆ ทั้งทีมรุกและรับที่มีความสำคัญต่อการลุ้นเข้า ซูเปอร์ โบว์ล 3 ปีติดต่อกัน
เกมนี้ โอลาโดกุน ขว้างแค่ 66 หลา และ เคลซี รับบอล 5 ครั้ง ระยะ 36 หลา โดยอาจเป็นเกมสุดท้ายที่แอร์โรว์เฮด ของ ไทต์เอนด์ดีกรี โพร โบว์ล เนื่องจากเตรียมประกาศว่าจะรีไทร์หรือไม่หลังจบฤดูกาลปกติ 2025 สัปดาห์หน้า
ผลอเมริกันฟุตบอล NFL สัปดาห์ที่ 17
ดัลลัส คาวบอยส์ ชนะ วอชิงตัน คอมมานเดอร์ส 30-23
ดีทรอยต์ ไลออนส์ แพ้ มินเนโซตา ไวกิงส์ 10-23