“ผู้ว่าดิชวัฒน์” พร้อมหนุนกรีฑา-ฟุตซอล-ส.คนพิการ

โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ผู้ว่าดิชวัฒน์" ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ พร้อมเดินหน้าเชิงรุกหนุน​ 3 กีฬาหลัก​ "กรีฑา-ฟุตซอล-สมาคมกีฬาคนพิการ" ประสบความสำเร็จในปี​ 2569

เมื่อวันที่​ 25​ ธันวาคม ที่ผ่านมา​ นายดิชวัฒน์​ จันทร์อี่​ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ ในฐานะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง​ยุค​ใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนา​ที่ยั่งยืน​ รุ่นที่​ 2 (MLC2​) ได้เปิดห้องรับรองชั้น​ 23​ ให้การต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น​ โดยมี​ รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คณะกรรมการบริหาร​ และเพื่อนร่วมรุ่นกว่า​ 20 คน​ นำโดย​ รศ.ดร.ปิยะบุตร​ วานิชพงษ์​พันธุ์​ ประธานรุ่น,​ ผศ.ดร.ศิริภัสสร​ ปิยะนันทวารินทร์​ รองประธาน​รุ่น​ ซึ่งเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ​ นายดิชวัฒน์​ จันทร์​อี่​ ที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง​ ซึ่งบรรยากาศ​เป็นกันเองก่อนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

ภายหลังจากการร่วมแสดงความยินดีเสร็จสิ้น​ นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่​ ผู้ว่าการ​การไฟฟ้า​นครหลวง​ กล่าวขอบคุณผู้บริหารองค์กรศูนย์คุณธรรมที่ให้โอกาสได้เข้ามาเรียนในรุ่น​ MLC​2 และขอบคุณ​น้ำใจไมตรีจิตจากเพื่อนๆร่วมรุ่นทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีที่ตนได้นับตำแหน่งผู้ว่าการ​ โดยจะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป

ผู้ว่าการการไฟฟ้า​นครหลวง​ กล่าวเพิ่มเติมว่า​ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็นซอฟท์เพาเวอร์ ที่สำคัญของประเทศ​ โดยการไฟฟ้านครหลวง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2556 และ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมจน​ "เทพบิว" ภูริ​พล​ บุญ​สอน​ คว้าเหรียญทอง​กีฬา​ซีเกมส์ 2025 ในการ​วิ่ง​ 100 เมตร​ 200 เมตร​และวิ่งผลัด​ 4x100 เมตร​ นอกจากนี้ยังมีกีฬา​ฟุตซอลที่ทางเรานั้นให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน​ สุดท้ายนี้ทางการไฟฟ้านครหลวง​ก็ยังเชื่อมั่นว่าในปี​ 2569​ คงยังให้การสนับสนุนการกีฬาต่อเนื่องแต่ทุกอย่างต้องรอการพูดคุยและเจรจากันอีกครั้ง
