“ผู้ว่าดิชวัฒน์” พร้อมหนุนกรีฑา-ฟุตซอล-ส.คนพิการ

"ผู้ว่าดิชวัฒน์" ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง พร้อมเดินหน้าเชิงรุกหนุน 3 กีฬาหลัก "กรีฑา-ฟุตซอล-สมาคมกีฬาคนพิการ" ประสบความสำเร็จในปี 2569
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ผ่านมา นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2 (MLC2) ได้เปิดห้องรับรองชั้น 23 ให้การต้อนรับเพื่อนร่วมรุ่น โดยมี รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม คณะกรรมการบริหาร และเพื่อนร่วมรุ่นกว่า 20 คน นำโดย รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ประธานรุ่น, ผศ.ดร.ศิริภัสสร ปิยะนันทวารินทร์ รองประธานรุ่น ซึ่งเข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ที่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งบรรยากาศเป็นกันเองก่อนรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
ภายหลังจากการร่วมแสดงความยินดีเสร็จสิ้น นายดิชวัฒน์ จันทร์อี่ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวขอบคุณผู้บริหารองค์กรศูนย์คุณธรรมที่ให้โอกาสได้เข้ามาเรียนในรุ่น MLC2 และขอบคุณน้ำใจไมตรีจิตจากเพื่อนๆร่วมรุ่นทุกคนที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีที่ตนได้นับตำแหน่งผู้ว่าการ โดยจะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนต่อไป
ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง กล่าวเพิ่มเติมว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมให้การขับเคลื่อนพัฒนา และสนับสนุนวงการกีฬาควบคู่ไปกับการผลักดันให้การกีฬาเป็นซอฟท์เพาเวอร์ ที่สำคัญของประเทศ โดยการไฟฟ้านครหลวง ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2556 และ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี 2567 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสมาคมจน "เทพบิว" ภูริพล บุญสอน คว้าเหรียญทองกีฬาซีเกมส์ 2025 ในการวิ่ง 100 เมตร 200 เมตรและวิ่งผลัด 4x100 เมตร นอกจากนี้ยังมีกีฬาฟุตซอลที่ทางเรานั้นให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน สุดท้ายนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงก็ยังเชื่อมั่นว่าในปี 2569 คงยังให้การสนับสนุนการกีฬาต่อเนื่องแต่ทุกอย่างต้องรอการพูดคุยและเจรจากันอีกครั้ง