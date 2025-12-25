แนะนำเกมพรีเมียร์ลีกช่วงคริสต์มาส นัดที่ 18

เพจ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงครบวงจรอันดับ 1 ของไทยชวนแฟนบอลติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025-26 เกมที่ 18 ในเทศกาลส่งความสุขท้ายปี
สื่อออนไลน์เจ้าดังเจ้าของนโยบาย Play with FUN, be FUN ชวนแฟนกีฬาชาวไทยติดตามฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในช่วงวันที่ 26-28 ธันวาคมนี้ โดยเป็นนัดที่ 18 ของลีกสูงสุดอังกฤษแล้ว
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 18
คืนวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2025
03:00 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ นิวคาสเซิล
คืนวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2025
19:30 น. - น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ แมนฯ ซิตี้
22:00 น. - เวสต์แฮม พบ ฟูแล่ม
22:00 น. - เบรนท์ฟอร์ด พบ บอร์นมัธ
22:00 น. - ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟส์
22:00 น. - อาร์เซน่อล พบ ไบรท์ตัน
22:00 น. - เบิร์นลี่ย์ พบ เอฟเวอร์ตัน
00:30 น. - เชลซี พบ แอสตัน วิลล่า
21:00 น. - ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์
23:30 น. - คริสตัล พาเลซ พบ สเปอร์ส
ทั้งนี้ ช่อง Play with FUN, be FUN เลือก 3 เกมที่น่าสนใจ
คืนวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2025 เวลา 03:00 น. - แมนฯ ยูไนเต็ด พบ นิวคาสเซิล
ทีมของ รูเบน อโมริม เพิ่งแพ้ วิลล่า มาเมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้เกมนี้กลับมาเล่นต่อหน้าแฟน ๆ ‘ปีศาจแดง’ พวกเขาต้องเต็มที่มาก ๆ แต่ปัญหาคือตัวหลักหายเพียบ และคงไม่ใช่งานง่าย เพราะ ‘สาลิกาดง’ ก็โหดใช่เล่น แม้จะเสมอกับ ‘สิงห์บลู’ มาในเกมก่อนก็ตาม
คืนวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2025 เวลา 22:00 น. - ลิเวอร์พูล พบ วูล์ฟส์
อาร์เน่ สล็อต พาทีมไม่แพ้ใครมา 5 เกมติดต่อกันแล้ว เรียกว่าผลงานกำลังดีขึ้นชัดเจน แม้จะมีนักเตะเจ็บล้นทีมก็ตาม และนัดนี้งานสบาย เจอ ‘หมาป่า’ ที่ผลงานสุดห่วย และย่ำแย่มาก ๆ ดังนั้นต้องสามแต้มเท่านั้น
คืนวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2025 เวลา 00:30 น. - เชลซี พบ แอสตัน วิลล่า
นัดนี้เดือดแน่นอน เพราะ ‘สิงห์ผงาด’ กำลังโหดสุด ๆ หลังชนะรวด 10 นัดจากทุกรายการ อันเป็นสถิติที่ดีที่สุดในรอบ 120 ปีของทีม ดังนั้น เอ็นโซ่ มาเรสก้า ต้องงัดแผนสุดยอดมาหยุด อูไน เอเมรี่ ให้ได้ โดยเฉพาะการหาทางประกบ มอร์แกน โรเจอร์ส เพื่อนซี้ของ โคล พามเมอร์ นั่นเอง