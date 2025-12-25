เด็กไทยสร้างชื่อ!! Toyota Junior Football Clinic คว้าแชมป์ "Cruyff Football Tournament 2025" ชนะทีมฟุตบอลระดับนานาชาติที่ประเทศสเปน

โครงการ Toyota Junior Football Clinic (TJFC) ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญ และนับเป็นก้าวแห่งประวัติศาสตร์ ของวงการ ฟุตบอลเยาวชนไทย เมื่อทีม TJFC U14 สามารถคว้าแชมป์ Cruyf Football Tournament 2025 มาครอง สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย พร้อมแสดงศักยภาพ โดยการชนะทีมระดับนานาชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 16 ทีม จาก 7 ประเทศ
โตโยต้ามีวิสัยทัศน์ในการผลักดันเยาวชนไทยให้ก้าวสู่ประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก ผ่านโครงการ Toyota Junior Football Clinic ซึ่งจัดมาแล้วกว่า 12 ปี โดยเปิดรับสมัครเยาวชนกว่า 4,000 คนจากทั่วประเทศ ก่อนคัดเลือกเหลือเพียง 23 คน เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในต่างประเทศ
ในปีนี้ ทีมเยาวชนไทย TJFC U14 ได้เดินทางสู่ประเทศสเปน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 2 รายการใหญ่ ได้แก่ "Surf Cup Tournament 2025" และ "Cruyff Football Tournament 2025" ซึ่งเป็นเวทีรวม ทีมระดับชั้นนำทั้งจากยุโรปและอเมริกา ทัวร์นาเมนต์ทั้งสองรายการนับเป็นโอกาสล้ำค่าที่ทำให้เด็กไทยได้สัมผัสการแข่งขันฟุตบอลระดับโลก ที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยในรายการ Surf Cup Tournament 2025 ทีม TJFC ได้เข้าร่วมแข่งขันและผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้าย ถือเป็นประสบการณ์การแข่งขันที่ช่วยยกระดับทักษะ ความมั่นใจ และความเข้าใจในเกมของเยาวชนไทยได้อย่างเด่นชัด และใน Cruyff Football Tournament 2025 ทีมเยาวชนไทย TJFC U14 ทำผลงานได้อย่างโดดเด่น ผ่านการแข่งขันที่เข้มข้นกับทีมจากยุโรปและเอเชีย รวม 16 ทีม จาก 7 ประเทศ คว้าแชมป์ อันดับ 1 ได้สำเร็จ โดยมี Nara Club จากญี่ปุ่น คว้าอันดับที่ 2 และ FC Barcelona ทีมชั้นนำของสเปน ได้อันดับที่ 3 ตามลำดับ ความสำเร็จครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเท การเตรียมทีมอย่างเป็นระบบ และศักยภาพของเยาวชนไทย ที่สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริง
นอกจากนั้น ด.ช. ธนภัทร นามเย็น ยังสามารถคว้ารางวัล "รองเท้าทองคำ (Major Jugador)" นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ จากการทำประตูรวม 8 ประตู ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมใจที่จะสะท้อน ให้เห็นถึงพรสวรรค์และความพัฒนาอย่างโดดเด่นของนักเตะเยาวชนไทย
การได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้ายใน Surf Cup Tournament 2025 และคว้าแชมป์ Cruyf Football Tournament 2025 ถือเป็นประสบการณ์สำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยในระยะยาว และเป็นรากฐานสำคัญต่อการเติบโตทุกช่วงเวลาที่ได้สัมผัสฟุตบอลระดับสากลจะช่วยหล่อหลอมความคิด วินัย และความมุ่งมั่นของเยาวชนไทย โตโยต้าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนกิจกรรม พร้อมกับมีความตั้งใจที่จะ สานต่อภารกิจการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าสู่ เส้นทางฟุตบอลระดับนานาชาติ
ความสำเร็จของทีม TJFC U14 ในครั้งนี้ ไม่เพียงสร้างความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทย แต่ยังเป็นแรง บันดาลใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันอยากก้าวสู่สนามฟุตบอลระดับสากล ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ สร้างชื่อเสียงให้เยาวชนไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ และตอกย้ำถึงพัฒนาการที่ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในระบบฟุตบอลเยาวชนภายใต้การสนับสนุนของโตโยต้า
ติดตามรายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ Toyota Junior Football Clinic ได้ที่ Facebook: TOYOTA Spirit of Football หรือคลิก https://www.facebook.com/ToyotaFootball เพื่อเตรียมสมัครและร่วมเดินทางสู่ประสบการณ์ครั้งสำคัญในปีต่อไป