"ตะวันฉาย" ยังกลับมาได้ / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เชื่อได้เลยว่าแฟนหมัดมวยชาวไทยหลายคนต่างต้องอยู่ในอาการ "ช็อก" สุดๆ เมื่อได้เห็น ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ พ่ายทีเคโอ ให้กับ หลิว เมิงหยาง นักคิกบ็อกซิ่งจากจีน ในยกแรก จากอาการบาดเจ็บที่บริเวณขาขวา สุดท้ายได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" ถึงขั้น "ขาหัก" กันเลยทีเดียว
แต่จะว่าไปความโชคดี ก็ยังอยู่ในความโชคร้าย แม้ ตะวันฉาย จะบาดเจ็บถึงขั้นขาหัก แต่ก็ยังดีว่ากระดูกที่หักนั้นเป็นส่วนของ ทิเบีย (Tibia) หรือ กระดูกหน้าแข้ง ซึ่งปกติแล้วเป็นกระดูกที่แข็งแรงมากๆ ไม่ได้หักกันได้ง่ายๆ จากการเปิดเผยของ คุณหมอวรพล
โดย หมอวรพล เผยว่า กระดูกหน้าแข้ง เป็นกระดูกที่แข็งแรงมากๆ ไม่ได้หักกันได้ง่ายๆ ซึ่งเชื่อว่าสาเหตุของการหักในครั้งนี้อาจเป็นเพราะตัวของ ตะวันฉาย ถูกเตะสะสมกันมาเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่การซ้อม และขึ้นสังเวียนชกกับคนอื่นๆ มันถูกกระแทกมานาน มันจะค่อยๆ ร้าว และก็หักได้
ขณะเดียวกัน หมอวรพล ยังบอกถึงข่าวดีว่าอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ของ ตะวันฉาย ถ้าได้รับการรักษาที่ดี ดูแลร่างกายของตัวเองดีๆ หลังจากกระดูกติดแล้ว จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ แถมยังมีงานวิจัยเพิ่มเติมอีกว่ากระดูกส่วนที่หัก ถ้ามีกระดูกขึ้นมาใหม่จะมีความแข็งแรงมากกว่าเดิม อีกด้วย
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เพจเฟซบุ๊กอาสาสมัคร นักวิทย์กีฬา ยังเปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของ ตะวันฉาย และชี้ว่าทำไมกำปั้นวัย 26 ปีรายนี้ ถึงเจ็บรุนแรงถึงขั้นขาหัก
ซึ่งมองในมุมของวิทยาศาสตร์การกีฬาล้วนๆ หลายคนอาจสังเกตได้ว่าตอนที่ ตะวันฉาย ถูกเตะตรงบริเวณดังกล่าว และล้มตัวลงไป ขาของเขาไม่ได้ดูว่าหักผิดรูปแต่อย่างใด เหมือนอยู่เป็นรูปตรงแนวตั้งปกติ
สาเหตุดังกล่าวเป็นเพราะว่าการหักของกระดูกในลักษณะนี้เรียกว่าความเสียหายจากการล้า ผสมกับ แรงเฉือน ซึ่งดูอาจไม่ได้โดนแรง แต่มันก็รุนแรงถึงขั้นที่ทำให้ขาเราหักได้
ขณะเดียวกันที่แฟนมวยไม่ได้เห็นจากการถ่ายทอดสดว่ามันหักแบบผิดรูปเหมือนนักกีฬาคนอื่นๆ ก่อนหน้านี้นั้น แม้จะเป็นการหักสองท่อนก็ตาม เป็นเพราะขาท่อนล่างของคนเรามีกระดูก 2 แท่ง ได้แก่ กระดูกหน้าแข้ง ซึ่งเป็นแท่งใหญ่ที่รับน้ำหนัก 90% (แท่งที่หัก)
กับอีกหนึ่งแท่ง ได้แก่ กระดูกน่อง แท่งเล็กๆ ที่อยู่ด้านข้าง ในกรณีที่หักเพียงแท่งเดียว กระดูกแท่งนี้จะทำหน้าที่เหมือนไม้ค้ำยันธรรมชาติ ช่วยรักษาโครงสร้างขาให้ยังคงรูปทรงตรงอยู่ได้ ไม่พับห้อยลงมา แต่ตัวคนที่กระดูกหักนั้นจะรู้สึกว่าเจ็บเสียว แทบลุกไม่ขึ้นเลยทีเดียว
ทั้งนี้เพจดังกล่าวได้เสริมข้อมูลอีกว่าสาเหตุที่ ตะวันฉาย ลุกไม่ขึ้น ทั้งที่จะพยายามพยุงตัวขึ้นมาเพื่อสู้ต่อ เป็นเพราะว่า กระดูกไม่สามารถรับแรงอัดได้อีกต่อไป ซึ่งเมื่อนักชกรายนี้พยายามจะลงน้ำหนัก แรงกดจากน้ำหนักตัวจะทำให้ปลายกระดูกที่หักเกย หรือทิ่ม เข้าใส่กัน และกดทับเส้นประสาทรอบๆ อย่างรุนแรง จนสมองสั่งการให้ร่างกายอ่อนแรงลงชั่วขณะเพื่อป้องกันไม่ให้เสียหายหนักไปมากกว่าเดิม ซึ่งถือเป็นปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายปกติ
สำหรับความพ่ายแพ้ในไฟต์นี้ของ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ก็ต้องถือว่าน่าเห็นใจ เพราะเขากำลังมุ่งมั่น และเอาดีในเส้นทางกติกาคิกบ็อกซิ่ง เพราะต้องการคว้าแชมป์ 2 บัลลังก์ควบคู่กับ มวยไทย ให้ได้ มิหนำซ้ำเขาอยากจะแก้ตัวจากไฟต์ที่แพ้น็อค มาซาอากิ โนอิริ ที่ญี่ปุ่น แต่ก็น่าเสียดายที่มาเจออาการบาดเจ็บรุนแรงเล่นงานเสียก่อน
จากการเปิดเผยของทีมแพทย์ที่ระบุผ่าน "น้องฟีม" ภรรยาของ ตะวันฉาย ยืนยันว่า"ซ้ายดารา" ที่ผ่านการผ่าตัดโดยไร้ปัญหา และพิจารณาจากฟิล์มเอ็กซ์เรย์อย่างถี่ถ้วนแล้ว จะสามารถกลับมาชกมวยแบบเต็มร้อยได้อีกครั้งแน่นอน 100 เปอร์เซนต์ แต่ก็ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย 7 ถึง 12 เดือนเป็นอย่างต่ำ แฟนคลับก็ต้องอดใจรอกันต่อไป