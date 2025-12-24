ยกเหล็กลุ้น 2 จอมพลังคว้าเหรียญส่งท้ายศึกกาตาร์คัพ

ความเคลื่อนไหวการแข่งขันยกน้ำหนักกาตาร์คัพ 2025 ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2568 ล่าสุดทีมชาติไทยช่วยกันทำผลงานไปแล้ว 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง โดยยังมีจอมพลังไทยอีก 2 คน เตรียมขึ้นเวทีชิงชัยในวันที่ 25 ธันวาคม 2568
พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยชุดการแข่งขันกาตาร์คัพ 2025 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 19-27 ธันวาคม 2568 เปิดเผยว่า หลังจากที่นักกีฬาไทยแข่งขันเสร็จสิ้นไปแล้ว 3 คน ปรากฏว่า เขมิกา กำเนิดศรี คว้า 3 เหรียญทองรุ่น 48 กิโลกรัมหญิง, ณัฐชา แก้วน้อย คว้า 3 เหรียญเงิน รุ่น 53 กิโลกรัมหญิง และธีระวัตร รัตน์เพชร เก็บเพิ่มอีก 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง รุ่น 71 กิโลกรัม ทั้งนี้ยังมีโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยอีก 2 คนในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 11.00 น. หรือเวลาไทย 15.00 น. คือ รุ่น 94 กิโลกรัมชาย กลุ่มบี ประสิทธิ จอมเดชพิชยะ และ เวลา 16.00 น. หรือเวลาไทย 20.00 น. รุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัมหญิง กลุ่มเอ สุพัชนินทร์ คำแหง
“เมื่อดูสตาร์ทลิสต์ในรุ่นมากกว่า 86 กิโลกรัมหญิง ผมก็เชื่อว่า สุพัชนินทร์ น่าจะมีโอกาสคว้าเหรียญใดเหรียญหนึ่ง ส่วนประสิทธิ์ซึ่งอยู่ในกลุ่มบี ก็หวังให้เขาดึงสถิติที่ซ้อมออกมาให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างที่ตามมาก็จะดีเอง ผมขอเชิญชวนชาวไทยทั้งที่พำนักอยู่ในกรุงโดฮาหรือละแวกใกล้เคียง รวมถึงคนไทยที่อยู่ประเทศไทย ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจมาให้กับนักกีฬาของเราด้วยครับ“ พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ กล่าว