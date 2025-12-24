“ลุงชัชชาติ” เปิดบ้านรับขวัญฮีโร่ซีเกมส์-แชมป์โลก “น้องมินิ” สาวน้อยมหัศจรรย์นำทีมเข้าพบ

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีมอบของที่ระลึกและแสดงความยินดีแก่คณะนักเรียน นักกีฬา และบุคลากรสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่สร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมจนประสบความสำเร็จ โดยมี นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วม บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ในการนี้ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้พูดคุยกับเหล่านักกีฬาตัวน้อยอย่างใกล้ชิด และแทนตัวเองว่า “ลุง” โดยกล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่ทำชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมหานครและประเทศไทย แล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วย เพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นลมใต้ปีกที่สำคัญในการพยุงน้อง ๆ รวมถึงขอบคุณคุณครูที่ช่วยให้น้อง ๆ ประสบความสำเร็จในวันนี้ หลายคนอาจจะถามว่าเล่นกีฬาแล้วอนาคตจะเป็นนักกีฬาอาชีพไหม ลุงมองว่านั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญที่สุด แต่หัวใจสำคัญคือการที่เราคว้ารางวัลในครั้งนี้มาได้ แสดงว่าเรามี ‘ระเบียบวินัย’ ซึ่งสำคัญมากในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จ”
สำหรับนักกีฬาที่เข้ารับของที่ระลึก นำโดย “น้องมินิ” เด็กหญิงจันทร์เก้า อุดมเพ็ญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สาวน้อยมหัศจรรย์ เจ้าของเหรียญทอง เอ็กซ์ตรีม สเก็ตบอร์ดสตรีทหญิง ซีเกมส์ 2025 วัย 11 ปี, อริสา นาคพันธ์, จามิกร ชูบุญ และ เพ็ญพิชชา ทันตะขบ ที่ได้เหรียญทองจากกีฬาชักเย่อ ประเภททีมหญิง 8 คน น้ำหนักรวมไม่เกิน 500 กิโลกรัม ในศึกซีเกมส์ 2025 เป็นต้น