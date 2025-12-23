โปรเจกต์ใหญ่ "ลุมพินี" ครบรอบ 69 ปี / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"
เดินทางมาถึง 69 ปีเต็ม สำหรับเวทีมวยลุมพินี ในปี 2026 ที่เตรียมรีโนเวทครั้งใหญ่ พร้อมการประกาศวิสัยทัศน์ และก้าวสำคัญแห่งอนาคตของผู้บริหาร มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานความขลังของตำนานมวยไทยเข้ากับความทันสมัย พัฒนารูปแบบกีฬามวยไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากล ผ่านการเปิดตัวรายการใหม่และแผนงานในปีหน้า
โดยงานแถลงข่าวเปิดโปรเจกต์ใหญ่ต้อนรับครบรอบ 69 ปี ของเวทีมวยลุมพินี มีแต่เหล่า "บิ๊กๆ" เดินทางมาร่วมงาน นอกจากคนใหญ่คนโตในวงการทหาร และนักการเมือง แล้ว ยังมีเหล่านักชกชื่อดังมากมาย อาทิ เขาทราย แกแล็คซี, สำราญศักดิ์ เมืองสุรินทร์, ขาวผ่อง สิทธิชูชัย, เจริญทอง เกียรติบ้านช่อง รวมถึง แมทธิว ดีน พิธีกรชื่อดัง
โปรเจกต์ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า เริ่มจากการพัฒนาปรับภูมิทัศน์ต่างๆ รวมไปถึงตกแต่งความสวยงาม เพิ่มขนาดจอแอลอีดี ระบบแสงสีเสียงจะมากขึ้น ลงทุนมากกว่า 70 ล้านบาท ในการรีโนเวทครั้งนี้
รวมไปถึงด้านนอกที่จะมีแบรนด์ต่างๆ เข้ามาสนับสุนนเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อาหารเครื่องดื่มต่างๆ ที่เป็นระดับเวิลด์ไวด์ รวมไปถึงเสื้อผ้าสตรีทแวร์ คอลแลปกับทางลุมพินีแห่งนี้ ที่จะเป็นมากกว่าสนามมวย โดยผู้บริหารต้องการให้ ลุมพินี เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ครบวงจร สามารถมาเปิดตัวสินค้า จัดงานแถลงข่าว จัดกิจกรรม ถ่ายเอ็มวี ถ่ายละคร มีโรงเรียนสอนมวยไทย ซึ่งในอนาคตจะได้เห็นหลายๆ ส่วนพัฒนาต่อไป โดยมุ่งหมายที่จะได้เห็นลุมพินีกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง
ขณะเดียวกันเหล่าโปรโมเตอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทยก็จะเข้ามามีบทบาทสำคัญร่วมกันในการขับเคลื่อนสนามมวยลุมพินีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ เขย่าวงการมวยไทย ต่อยอดภาพลักษณ์ให้ชาวต่างชาติได้จดจำ การแข่งขัน มีทั้งมวยไทย 5 ยก และมวยไทย 3 ยก ที่ตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเบื้องต้นจะมี 4–5 โปรแกรมสำคัญ
เริ่มจากรายการ “มวยวัด” เป็นการแข่งขันมวยจากภูมิภาคต่างๆ ที่นักชกจะเข้ามาเก็บตัวกับ 6 โปรโมเตอร์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย โดยนอกเหนือจากการต่อยชนะแล้วจะได้เงินสนับสนุนภูมิลำเนาให้กับนักชกด้วย ซึ่งเงินอัดฉีดมีตั้งแต่ 0,000-100,000 บาท มอบให้กับบ้าน โรงเรียน หรือวัดที่เหล่ากำปั้นคนนั้นผูกพันมาตั้งแต่เด็ก มีการพาตัวนักมวยกลับไปสู่ท้องถิ่นเดิมๆที่เขาเคยอาศัยอยู่ ไปมอบสาธารณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมเหล่านั้น เช่นเดียวกัน
ต่อด้วย “สมรภูมิมวยไทย” เป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะได้เห็นว่ามวยไทยที่แท้จริงเป็นอย่างไร เงินรางวัลโบนัสพิเศษน่าสนใจมากๆ และยังมีศึก “โปรโมเตอร์ชนโปรโมเตอร์” ตามติดมาด้วย “ราชินีสังเวียน” เป็นมวยหญิง ซึ่งการแข่งขันจะเป็นรูปแบบ 3 ยก และยังมี “ลุมน็อค” รายการแข่งขันรูปแบบใหม่แบบแท็คทีม
ปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษ อย่างรายการ “ลุมพินียกทัพ” เป็นมวย 4 เหล่าทัพ กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะมีการชกมวยกันเกิดขึ้น แสดงถึงศักยภาพ ความเข้มแข็งของเหล่ากองทัพของประเทศไทย
โปรเจกต์เหล่านี้ถือว่าน่าติดตามเป็นอย่างมาก เปรียบเสมือนการกลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ของเวทีอันเก่าแก่นี้ให้กลับคืนมาเป็นหมายเลขหนึ่งอีกครั้ง โดยสนามมวยลุมพินี ยังสนับสนุนไปถึงค่าย สร้างงานให้กับชุมชน พัฒนาไปสู่จุดเริ่มต้นของกีฬามวยไทย มีหลัก 3 ข้อคือ พัฒนานักมวย, อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของมวยไทย, ต่อยอดและสร้างชื่อเสียงให้กับสนามมวยลุมพินี ซึ่งนี่คือสามหัวใจหลักในการจัดการแข่งขันทุกๆโปรแกรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2026
แน่นนอนว่าโปรเจกต์ดังกล่าวเสมือนการผลักดันเวทีมวยลุมพินีให้กลายเป็นศูนย์กลางมวยไทยระดับโลก ทั้งในเชิงกีฬาวัฒนธรรม และธุรกิจความบันเทิง แฟนหมัดมวยก็ต้องมารอดูกันว่า "เวทีมวยลุมพินี" ที่จะยกระดับตัวเองใหม่ในปีหน้านั้น จะทำได้ดีเพียงใด