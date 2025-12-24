สมาคมกอล์ฟฯ ได้ 10 ดาวรุ่งเสริมทีมชาติ

สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ ได้ 10 นักกอล์ฟดาวรุ่ง ในโครงการพัฒนานักกอล์ฟดาวรุ่งมุ่งสู่นักกอล์ฟทีมชาติไทย ประจำปี 2569 รอบสุดท้ายที่สนามสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ เพื่อโอกาสเข้าร่วมแข่งขันรายการระดับสมัครเล่นและอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับนักกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการมีจำนวนรวม 79 คน แบ่งเป็นนักกอล์ฟชาย 37 คน หญิง 42 คน แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ กรอสสกอร์ 4 วัน วันละ 18 หลุม จากนั้นคัดประเภทละ 12 คน มาวันสุดท้าย แข่งขันด้านทักษะในวันสุดท้าย อาทิ ระยะไดรฟ์, ช็อต, 100 หลา, 150 หลา, การขึ้นกรีนพาร์ 3, ระเบิดทราย ไกล-ใกล้, ชิพ-พิท, พัตต์ไกล-ใกล้ เมื่อจบทั้ง 2 แบบแล้วจึงนำคะแนนมารวมกัน
หลังจากแข่งขันจบ 5 วัน ได้รายชื่อนักกอล์ฟผ่านเข้ารอบดังนี้ ประเภทชาย รุ่น 13-16 ปี ได้แก่ ภูมิพัฒน์ ช่างประดิษฐเจริญ, เจษฎา ช่วงประยูร, ธกฤต ศุภกรชูวงศ์, ประเภทชาย รุ่น 17-22 ปี รัตนบดินทร์ ทัศนีย์ทิพากร, พสิษฐ์ ราตะกั่ว และ ปณต สุขอนันต์ ส่วนประเภทหญิง รุ่น 13-16 ปี ได้แก่ ธนัชพร อินทร์แสง, วิรดา ถวิลสังข์, หญิง รุ่น 17-22 ปี ภาณินี ขันมณี และ วิชญาดา แรมเมือง
สำหรับนักกีฬาที่ผ่านเข้าโครงการ ทางสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยจะสนับสนุนการซ้อมและแข่ง รวมทั้งพิจารณาส่งเข้าร่วมแข่งขันระดับสมัครเล่นและอาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งส่งผลงานนักกีฬาเพื่อการพิจารณาเข้าสังกัด สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ต่อไป
โดยในเดือนมกราคมปีหน้า สมาคมฯเตรียมจัดการแข่งขัน คัดเลือกนักกอล์ฟทีมชาติไทย รายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ มิกซ์ ทีม แชมเปี้ยนชิพ 2026” ซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ทางสมาคมฯ จะเฟ้นหาคู่แชมป์ประเภทชาย–หญิง เพิ่มอีก 2 คน (รายชื่อไม่ซ้ำกับ 23 คนทีมชาติ) จะได้รับสิทธิ์เป็นนักกอล์ฟทีมชาติไทย