กกท.รับรอง “พิกเคิลบอล” เป็นสมาคมกีฬา “ทยา” นั่งนายกคนแรก

กกท.รับรองจัดตั้ง "สมาคมกีฬาพิกเคิลบอล" อย่างเป็นทางการ "ทยา" นั่งนายกคนแรก เดินหน้าผลักดันสู่กีฬาระดับชาติ
การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) รับรองการจดทะเบียน "สมาคมกีฬาพิกเคิลบอลย" เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากที่ "กลุ่มไทยแลนด์ พิกเคิลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ" ที่มีนางทยา ทีปสุวรรณ เป็นประธานกลุ่ม ได้มีการผลักดันกีฬาพิกเคิลบอลอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การยื่นเสนอให้ได้รับการรับรองเป็น “ชนิดกีฬา” จน กกท. มีมติเห็นชอบอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และต่อยอดสู่การจัดตั้งสมาคมพิกเคิลบอลอย่างสมบูรณ์ โดยมีนางทยาเป็นนายกสมาคมฯคนแรก
นางทยากล่าวว่า การได้รับการรับรองจัดตั้งเป็นสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล ถือเป็นข่าวดีของนักกีฬาพิกเคิลบอลไทยทุกคน ขอบคุณผู้บริหารและคณะกรรมการ กกท.ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของกีฬาพิกเคิลบอล ซึ่งกำลังได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว เล่นได้ทุกเพศทุกวัย และมีแนวโน้มเติบโตในระดับสากล
“ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กลุ่มไทยแลนด์พิกเคิลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ เป็นผู้ขับเคลื่อนหลัก ในการผลักดันให้พิกเคิลบอลได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ วันนี้การจัดตั้งสมาคมฯ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนากีฬาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยวัตถุประสงค์หลักของสมาคมกีฬาพิกเคิลบอล คือการสร้างมาตรฐานการบริหารจัดการกีฬาให้มีความโปร่งใส มีทิศทางชัดเจน และเปิดโอกาสให้นักกีฬาพิกเคิลบอลไทยพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวสู่ระดับทีมชาติ รวมถึงเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต” นายกสมาคมกีฬาพิกเคิลบอลกล่าว
นางทยากล่าวอีกว่า ในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการสมาคมฯ ประกอบด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ พล.ต.อ.จารุวัฒน์ ไวศยะ, พล.อ.อภิสิทธิ์ ไชยนุวัติ, สรีรรัตน์ ปรปักษ์ขาม, วิเชียร วิฑูรย์เธียร, คัทลียา แมคอินทอช, ธนรักษ์ ธนันต์มณี, วฤณดา สิงคิรัตน์, กณิการ์ วีรวรรณ, ธนบดี รัศมิทัต, ฐิติพันธุ์ ทรัพย์กล้า และ แป้ง คงสิริ ซึ่งพร้อมอาสาทุ่มเทร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนากีฬาพิกเคิลบอลของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว
"หลังจากนี้ สมาคมฯ เตรียมเดินหน้าเผยแพร่และส่งเสริมกีฬาพิกเคิลบอลสู่เยาวชนในทุกภูมิภาคเพื่อให้เข้าถึงอย่างเท่าเทียม โดยได้เริ่มโครงการอบรมนำร่องที่จังหวัดตรัง ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเตรียมจัดทัวร์นาเมนต์ระดับต่างๆ เพื่อสร้างความสนุกสนาน และเพื่อพัฒนาเข้าแข่งขันทั้งภายในและต่างประเทศ ที่จะนำไปสู่ความเป็นเลิศ ที่สำคัญยังเป็นเวทีเฟ้นหาดาวรุ่งตัวแทนทีมชาติอีกด้วย"
ที่ผ่านมา กลุ่มไทยแลนด์พิกเคิลบอล แชมป์เปี้ยนชิพ ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ โดยเฉพาะการแข่งขัน MLAB Thailand Pickleball Championship 2025 ที่สนาม Rugby School จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับคำชมว่า เป็นทัวร์นาเมนต์พิกเคิลบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีสนามแข่งขันพร้อมกันมากกว่า 16 สนาม และมีนักกีฬาเข้าร่วมจากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก
