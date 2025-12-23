"เพอร์ดี" ขว้างสูงสุด 5 ทัชดาวน์ "ไนเนอร์ส" ล่าอันดับ 1 NFC

ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เอาชนะ อินเดียนาโปลิส โคลท์ส 48-27 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) "มันเดย์ ไนท์" ที่สนามลูคัส ออยล์ สเตเดียม วันอังคารที่ 23 ธันวาคม ตามเวลาไทย
บร็อค เพอร์ดี ขว้างบอลเข้าเป้า 25 จาก 34 ครั้ง ระยะ 295 หลา 5 ทัชดาวน์สูงสุดของอาชีพ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ คริสเตียน แม็คแคฟฟรีย์ รันนิงแบ็ก ถือบอล 21 ครั้ง ระยะ 117 หลา ช่วยรับบอล 6 ครั้ง ระยะ 29 หลา 2 ทัชดาวน์ และ จอร์จ คิตเทิล รับบอล 7 ครั้ง ระยะ 115 หลา 1 ทัชดาวน์
โพร์ตีไนเนอร์ส (ชนะ 11 แพ้ 4) ยืดสถิติเป็นชนะ 5 เกมรวด ยังอยู่บนเส้นทางลุ้นทีมวางอันดับ 1 สายเอ็นเอฟซี (NFC) เพียง 1 วัน หลังการันตีโควตาเพลย์ออฟ โดย ดีทรอยต์ ไลออนส์ แพ้ พิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ส วันจันทร์ที่ผ่านมา (22 ธ.ค.) ตามเวลาไทย
เกมนี้ ฟิลิป ริเวอร์ส ควอเตอร์แบ็กเสือเฒ่า ไม่ปล่อยให้ ซาน ฟรานซิสโก ฉลองชัยชนะง่ายๆ ในการลงเล่นเกมที่ 2 หลังรีไทร์นาน 5 ปี ขว้างบอลเข้าเป้า 23 จาก 35 ครั้ง ระยะ 277 หลา 2 ทัชดาวน์ เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ เป็นเหตุให้ ดี วินเทอร์ส วิ่งย้อนทัชดาวน์ 74 หลาตอกฝาโลง
โคลท์ส (ชนะ 8 แพ้ 7) พ่าย 5 เกมติดต่อกัน และ 6 จาก 7 เกมล่าสุด ห่างไกลพื้นที่เพลย์ออฟไปเรื่อยๆ และความปราขัยเกมนี้ยังการันตีสิทธิ์แก่ บัฟฟาโล บิลล์ส, แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส และ แอลเอ ชาร์เจอร์ส