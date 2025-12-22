xs
เชียงราย โร้ดคลาสสิค 2025 คึกคัก! กว่า 2,500 คนแห่ร่วมปั่น ปลุกกระแส Sport Tourism ดันเศรษฐกิจเชียงราย

จังหวัดเชียงรายกลับมาคึกคักอีกครั้งเมื่อทัพนักปั่นชาวไทยและต่างชาติ รวมกว่า 2,500 คน เข้าร่วมงาน CRC Chiang Rai Road Classic 2025 ที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย ความสำเร็จของงานซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องกว่า 11 ปีนี้ ไม่เพียงแต่ตอกย้ำถึงการเป็นหนึ่งในอีเวนต์จักรยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของภาคเหนือ แต่ยังเป็นการยืนยันบทบาทของ สิงห์ปาร์ค เชียงราย ในฐานะ Sport Destination แถวหน้าที่นักปั่นหลายประเทศใฝ่ฝันจะมาเยือน

งานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและภาครัฐเข้าร่วมอย่างคับคั่ง นำโดย คุณชัยภัฏ จาตุรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย สะท้อนความร่วมมือในการผลักดันเชียงรายสู่การเป็นแหล่งจัดงานกีฬาระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง

งานปั่นจักรยานเชิงท่องเที่ยว “เชียงราย โร้ด คลาสสิค” ถือเป็นงานปั่นจักรยานทางเรียบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก มีเส้นทางสวยงามที่สุดในภาคเหนือ โดยเป็นการปั่นแบบไม่จำกัดประเภทของจักรยาน มีเส้นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญของจังหวัดเชียงรายมากมาย ทั้ง 4 ระยะทาง ได้แก่ 25, 70, 100 และ 125 กม. ผ่านวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ทั้งเทือกเขา และแลนด์มาร์กสำคัญ เช่น วัดร่องขุ่น, วัดห้วยปลากั้ง, สิงห์ปาร์ค และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ฯลฯ

ในฐานะผู้จัดงาน สิงห์ปาร์ค เชียงราย ยังคงเดินหน้ายกระดับการแข่งขันให้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน Sport Tourism ของจังหวัด ใช้กีฬาเป็นแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างเม็ดเงินหมุนเวียนสู่ชุมชน และเผยเสน่ห์เชียงรายให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง สะท้อนศักยภาพการเป็นเมืองที่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้

นอกจากการรวมตัวของคนรักจักรยานที่มากที่สุดงานหนึ่งของปีแล้ว ภายในงานยังเต็มไปด้วยบูทสินค้าจักรยานชั้นนำ อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมแจกรางวัลใหญ่จาก Garmin Thailand มูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท สร้างความประทับใจให้นักปั่นทุกคนที่มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ในครั้งนี้

